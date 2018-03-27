В течение семи дней три российских дипломата должны покинуть Молдову, такое решение приняли в министерстве иностранных дел и евроинтеграции государства. Молдова выразила солидарность с западными странами Фото: ЕРА .Соответствующая нота была вручена послу России в Молдове Фариту Мухаметшину.Дипломаты должны буду покинуть страну в течении семи дней, говорится в сообщении.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера.Затем решения о высылке дипломатов начали заявлять другие страны. На сегодняшний день уже 23 страны приняли решение выслать российских дипломатов. В НАТО сообщили, что сократят российскую миссию при Альянсе на треть.В Совете Федерации РФ пообещали, что ответ на высылку российских дипломатов будет симметричным. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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