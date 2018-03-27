|Надя Дорофеєва розповіла, коли планує народжувати дітей (ФОТО)
|27.03.2018 17:46
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Відома співачка Надя Дорофеєва нечасто з'являється на публіці з чоловіком Вовою Дантесом, адже він працює закордоном, відповідно й на особисті питання солістка "Время и Стекло" не так часто відповідає, як би цього хотіли фани.
Втім, днями шанувальникам вдалося викликати зірку на відвертість, коли Надя провела прямий ефір в Інстаграмі. Співачка, зокрема, розповіла, чи планує вона разом з чоловіком Володимиром Дантесом в найближчому майбутньому дітей.
"Безумовно, дітей ми плануємо. Я вважаю, саме діти - найголовніше в житті кожної жінки. Але станеться це, як ми говоримо з Вовою, коли Бог дасть", - сказала Дорофеєва.
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