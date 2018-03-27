БТР, БМП, ЗИЛ и "Уралы" подготовили к продаже

В течение двух недель был проведен ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъято почти 200 единиц, подготовленных к продаже.

"Среди обнаруженной техники - БТР, БМП, ЗИЛ,« Урал », ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей сушей и водой. Также изъято значительное количество запчастей к них, аккумуляторные батареи, шины и другое " , - сообщается на сайте полиции.

Устанавливается, кому принадлежит техника и находится она на учете в воинских частях. Также выяснилось, что в интернете физлицо разместила объявление о продаже этой техники.

Санкционированные обыски были проведены по нескольким адресам, где хранились транспортные средства. Кроме самой техники, были изъяты документы о ее происхождении. Указанную в них информацию проверяют.

Возбуждено дело по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Полиция инициировала наложение ареста на найденную технику до выяснения всех обстоятельств.

Обновления. Советник Президента Украины Юрий Бирюков подтвердил факт обнаружения техники. "Техника есть, ее действительно нашли более 200 единиц, все номера кузовов-агрегатов переписаны" , - заявил он на своей странице в Facebook .

При этом он заявил, что техника не краденая (как было изначально в заголовке новости на iPress.ua ), а была легально передана на реализацию во времена правительства Юлии Тимошенко.

"Никто не вспомнила о решении правительства Тимошенко от 2008 года. Где вся эта техника. Где еще есть самолеты МиГ-29 второй категории хранения (то есть - в практически идеальном состоянии), где трусы и пуговицы, танки и топливозаправщики. Где самолет оценен в полтора миллиона гривен, а ПЗРК "Стрела" в 65 000 767 гривен " , - заявил он.