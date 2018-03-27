Android-устройства атаковал новый вирус, который провоцировал забрасывание рекламными баннерами во весь экран

Новый Android-вирус атаковал полмиллиона пользователей, информирует svodka.net.

Вредоносный код был обнаружен в нескольких популярных приложениях для операционной системы Android. Благодаря вирусу пользователей забрасывали рекламными банерами во весь экран.

Количество зараженных гаджетов составило около полмиллиона. Об этом пишет ZDNet.

Обнаружили вредоносное ПО специалисты по информационной безопасности SophosLabs. Вирус был спрятан в нескольких знаменитый приложениях для операционной системы Android — в программах для чтения штрихкодов и в так называемых «умных компасах».

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Также известно, что вирус активировался спустя несколько часов после скачивания приложения. Благодаря этому мошенникам удавалось перехитрить владельцев гаджетов.

Зараженные файлы были замаскированы под стандартные элементы Android. К настоящему времени корпорация Google уже удалила все вредоносные приложения из магазина.

Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube был атакован новым вирусом, предназначенным для хищения конфиденциальной информации.

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