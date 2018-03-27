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28 марта в Украине ожидается дождь с мокрым снегом - Гидрометцентр
27.03.2018 17:52
Украинский гидрометцентр прогнозирует, что ночью и утром на дорогах северо-восточной части Украины ожидается гололедица. В Украине ухудшится погода  Фото: ЕРА "28 марта в Украине кое-где небольшой дождь с мокрым снегом, лишь в большинстве южных и северных областей днем без осадков. Ночью и утром на дорогах северо-восточной части страны кое-где гололедица. Ветер преимущественно западный, 3–8 м / с. Температура ночью 0°…-5°, днем 0°…+5°; в южной части, в Прикарпатье и Закарпатье ночью от +3 °Сдо -2°, днем +6°…+11°", – говорится в сообщении. 
https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2029505063967748

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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