Украинский гидрометцентр прогнозирует, что ночью и утром на дорогах
северо-восточной части Украины ожидается гололедица. В Украине
ухудшится погода Фото: ЕРА "28 марта в Украине кое-где
небольшой дождь с мокрым снегом, лишь в большинстве южных и
северных областей днем без осадков. Ночью и утром на дорогах
северо-восточной части страны кое-где гололедица. Ветер
преимущественно западный, 3–8 м / с. Температура ночью 0°…-5°, днем
0°…+5°; в южной части, в Прикарпатье и Закарпатье ночью от +3 °Сдо
-2°, днем +6°…+11°", – говорится в сообщении.
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