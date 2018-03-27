Белорусском банке не позволили приобрести "дочку" "Сбербанка" в Украине "Паритет банк" был единственным покупателем на украинском "Сбербанк" Национальный банк Украины отказал белорусскому "Паритет банка" в приобретении "дочки" российского "Сбербанка" в Украине. Фото: uainfo.org Как сообщается в пресс-релизе НБУ, решение приняли 19 марта 2018, в связи с несоответствием требованиям законодательства Украины. Нацбанк сообщил о принятом решении заявителя, а также обсудил с новым руководством украинского ПАО "Сбербанк" вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине. "Паритет банк" был единственным покупателем на украинском "Сбербанк", акционерами которого являются российский государственный "Сбербанк". Ранее на этот актив претендовали гражданин Беларуси и Кипра Виктор Прокопеня и бизнесмен Валерий Хорошковский. Но они отказались от приобретения. Напомним, исполняющим обязанности председателя правления дочернего банка "Сбербанк России" в Украине с 1 февраля 2018 назначили Ирину Князеву . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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