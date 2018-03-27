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Белорусском банке не позволили приобрести "дочку" "Сбербанка" в Украине
27.03.2018 17:56
Белорусском банке не позволили приобрести "дочку" "Сбербанка" в Украине
"Паритет банк" был единственным покупателем на украинском "Сбербанк"
Национальный банк Украины отказал белорусскому "Паритет банка" в приобретении "дочки" российского "Сбербанка" в Украине.
Белорусском банке не позволили приобрести "дочку" "Сбербанка" в Украине Фото: uainfo.org

Как сообщается в пресс-релизе НБУ, решение приняли 19 марта 2018, в связи с несоответствием требованиям законодательства Украины.

Нацбанк сообщил о принятом решении заявителя, а также обсудил с новым руководством украинского ПАО "Сбербанк" вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине.

"Паритет банк" был единственным покупателем на украинском "Сбербанк", акционерами которого являются российский государственный "Сбербанк". Ранее на этот актив претендовали гражданин Беларуси и Кипра Виктор Прокопеня и бизнесмен Валерий Хорошковский. Но они отказались от приобретения.

Напомним, исполняющим обязанности председателя правления дочернего банка "Сбербанк России" в Украине с 1 февраля 2018  назначили Ирину Князеву .

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