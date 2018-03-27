Погибшие во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово стали жертвами инфантилизма, идиотии большинства населения РФ и неспособности выстроить логические связки.

Данное мнение высказал в Facebook известный российский журналист Аркадий Бабченко, информирует svodka.net.

По его словам, в российском обществе «мыслительные центры, отвечающие за логические цепочки, атрофированы полностью».

«Что делают во всем мире после подобного? Проводят мозговой штурм. Разбирают трагедию по секундам, по косточкам, по составляющим. И потом, на основе проведенного анализа, принимают все возможные меры для предотвращения подобного», — подчеркнул журналист.

«Со школы начинают детям объяснять, что такое ум и как им пользоваться. Чтобы, когда они вырастут, в голову никому не пришло запереть детей в кинотеатре. Или давать взятку пожарным. Или брать её. В России это невозможно», – добавил он.

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Бабченко уверен, что трагедия вскоре забудется, из нее никто не извлечет должного урока, и подобная ситуация повторится снова. Он также привел примеры недавних подобных трагедий в РФ.

«Кто помнит пожар в доме престарелых под Ейском? 2007 год, 62 погибших. Тоже, насколько я помню, из-за людей, запертых в помещении и решеток на окнах. Пожар в интернате для инвалидов, 2013 год? 37 погибших. «Хромая Лошадь» была в 2009. 152 погибших. А тоже был шок и траур. А тоже прошло только несколько лет, и все опять повторилось. И опять. И опять. И опять», – заявил он.

По мнению журналиста, если трагедия повторяется на протяжении десятилетий, это уже не трагедия, а закономерность, и «системный развал адекватногочеловеческого общежития на всех уровнях».

«Не Путин строил торговый центр. Не Путин отключал сигнализацию. Не Путин запирал детей. Не Путин покорно дает записки о неразглашении и боится назвать свою фамилию, когда рассказывает о том, как сгорели его дети. Эта страна преотлично убивает своих детей собственными силами, без всякого Путина», – добавил он.

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