Сейчас только и разговоров о групповой высылке российских дипломатов из стран ЕС и США. Однако, помимо репутационных потерь, данное действие имело и финансовые последствия.

Так, на фоне упаковки чемоданов в российских дипломатических представительствах, фондовый рынок РФ буквально треснул, показав рекордное с весны 2017 падение на 193 млрд рублей! И если уж говорить языком цифр, то за 1 дипломата РФ потеряла по 1,73 млрд руб.

Однако это речь идет о показателях Московской Биржи, хотя помимо неё в пике ушел и РТС, показавший падение стоимости российских компаний на $4,2 млрд.

Ко дну устремились и акции ведущих компаний РФ, в частности, максимальное падение показал ВТБ на 4,3%, за ним “Сбербанк”, на 2,67%, “Газпром” на 2,63%, “Норникель” на 2,25%.

Таким образом, суммарные потери российских компаний по состоянию на понедельник уже превысили 300 млрд рублей. А ведь, казалось бы, только на только выдворили 111 представителей сверхдержавы. Хотя, уверен, пенсионеры будут рады помочь пикирующей экономике!

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