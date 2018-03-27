Следственный комитет РФ обнародовал видео с места пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово. Запись опубликована на YouTube-канале "Следственный комитет Российской Федерации". На месте пожара работают следователи-криминалисты, один из них фотографирует поврежденный огнем мобильный телефон. На записи видно, что помещение, где проходит осмотр, выгорело полностью. | На месте пожара работают следователи-криминалисты Скриншот: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.Вице-губернатор Сергей Цивилев на коленях попросил прощения у жителей города.видео Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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