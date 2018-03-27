Восстановлено водоснабжение Попасной Водоснабжение г.Попасная Луганской области, прерванное накануне вечером из-за повреждения опоры линии электропередач, восстановлено в полном объеме, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) "Водообеспечение г.Попасная восстановлено в полном объеме", - сказано в сообщении МинВОТ в микроблоге Твиттер во вторник. Ранее МинВОТ проинформировало, что в Попасной (Луганская обл.) 3312 абонентов остаются без воды из-за повреждения опоры линии электропередач около 22:00 26 марта. Остальные объекты газо-, водо- и электроснабжения работают в штатном режиме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика/экономика минвот восстановлено опоры повреждения линии Теги: экономика