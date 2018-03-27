Решение молдавских властей принято в знак солидарности с Великобританией и в следствии решения Совета Европы от 24 марта.

Молдова объявила трех российских дипломатов персонами нон-грата, они должны покинуть страну в течение семи дней.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, пишет местное издание NewsMaker.

В МИД вызвали сегодня российского посла Фарита Мухаметшина, говорится в сообщении министерства. Ему была передана вербальная нота протеста, согласно которой три российских дипломата объявляются персонами нон-грата, они должны покинуть территорию Молдовы в течение семи дней.

Решение молдавских властей принято в знак солидарности с Великобританией и в следствии решения Совета Европы от 24 марта, согласно которому нападение в Солсбери признана вызовом для коллективной безопасности.

Напомним, что в понедельник, 26 марта, около 20 государств мира синхронно объявили о высылке российских дипломатов, занимавшихся разведдеятельностью, 27 марта еще несколько стран присоединились к этой акции.

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