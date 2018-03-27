Депутаты партии УКРОП предлагают повысить пенсии украинцам, которые имеют более сорока лет страхового стажа, передает со ссылкой на .

Проект закона № 8187 "О внесении изменений в статью 25 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании "относительно надлежащего пенсионного обеспечения лиц, имеющих 40 и более лет страхового стажа" разработали народные депутаты Тарас Батенко, Ирина Констанкевич, Валентин Дидыч, Александр Дубинин, Виталий Куприй и Виктор , пишет УНІАН.

Они предлагают изменить механизм начисления пенсий для категории граждан, которые уплачивали страховые взносы более сорока лет. Кроме того, увеличить коэффициент начисления выплат с 1% до 1,35% за один год страхового стажа.

Ожидается, что повышенные пенсии будут получать преимущественно жители сел и небольших населенных пунктов. Ведь из-за небольшой альтернативы рабочих мест большинство селян проработали на одной работе с незначительным окладом. Поэтому их выплаты значительно меньше пенсий жителей крупных индустриальных городов.

Авторы законопроекта подчеркнули, что государство должно позаботиться о селянах, которые десятилетиями добросовестно работали на развитие украинской экономики.

Максимальный размер пенсии в Украине составляет 13,7 тыс. грн. Такие выплаты могут иметь украинцы с 35 годами стажа и зарплатой в 7 раз выше средней по стране. В то же время за каждый год стажа сверх нормы полагается доплата.

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