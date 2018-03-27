Скрипаль и его дочь могли быть отравлены во время химических учений возле британской базы

Владимир Малышев

Как сообщила английская газета «Сан», прежний сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день покушения в британском Солсбери могли присутствовать на тайной встрече. Специалисты, расследующие ЧП, отмечает издание, не исключают, что телефоны Скрипаля и его дочери были выключены на протяжении практически четырех часов и потому не принимали сигнал GPS.

«Самое убедительное объяснение – то, что их телефоны были выключены утром того дня, когда они стали объектом нападения. <…> Наиболее вероятной причиной (этого) может быть то, что они собирались с кем-то встретиться и хотели остаться вне поля зрения. Это соответствует тем методам работы, которые использовал Скрипаль, когда был разведчиком», – утверждает «Сан». Скотланд-Ярд, куда обратились журналисты за комментариями, давать разъяснения на эту тему отказался.

Так где же они были?

Так где же были Скрипали все это время? Газета ничего на этот счет не пишет, однако известно, что утром Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отправились на могилу жены Скрипаля и его сына. Как раз в этот момент, и был отключен GPS его телефона. Такое обычно делается для того, чтобы никто не мог идентифицировать местонахождение его владельца, в данном случае Скрипаля и его дочери. Телефоны были включены примерно через четыре часа, когда они оказались в пивном баре в Солсбери, после чего их якобы обнаружили в бессознательном состоянии в сквере напротив ресторана.

Но где они были в промежутке между посещением кладбища и появлением в Солсбери? Ясно, что где-то неподалеку. Но где именно?

И тут напрашивается вполне настоящий ответ: они могли быть на расположенной как раз по дороге на кладбище британской базе Портон-Даун, где находятся лаборатории по разработке химического и бактериологического оружия и где в тот день проводились учения.

Скрипаля, который продолжал сотрудничать с британскими спецслужбами, вполне могли пригласить как эксперта! Ведь ничего другого примечательного, где бы у них могла быть «тайная встреча», как выразилась британская газета, близко нет. А где же быть «тайной встрече» для бывшего шпиона, как не на секретной базе?

Что же Скрипаль там мог делать? Свою версию на этот счет выдвигает военный аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены неподалеку от центра химической и биологической войны в Портон-Дауне во время ежегодных учений «Токсичный кинжал», в ходе которых британские военные отрабатывали вопросы борьбы с химическим и биологическим заражением, написал он в своем Livejournal.

Основываясь на открытых данных, размещенных самими британскими военными в Интернете, знаток выяснил, что во время отравления Скрипаля и его дочери в районе Солсбери проводились учения с участием британской морской пехоты. В ходе учений отрабатывались, в том числе, вопросы помощи лицам, ставшим жертвами химического отравления. Учения шли на крупнейшем военном полигоне британской армии при помощи ведущих британских экспертов по химической войне. В том числе отрабатывались задачи по ликвидации химической лаборатории, в которой, по легенде учений, разрабатывался нервно-паралитический газ. При этом после отравления Скрипаля заключение об отравлении «Новичком» практически быстро вынес тот же центр, который участвовал в учениях по борьбе с химическим заражением на территории Британии. Также центр готовит войска Британии для действий ее военных против химических лабораторий в других странах, указывает знаток.

Вот именно там он и его дочь и могли «хватануть» опасную дозу нервно-паралитического газа. Ведь, как сообщала ранее английская газета «Гардиан», именно на этой секретной базе не раз проводились тайные эксперименты с отравляющими газами на людях, в том числе даже на британских военнослужащих. Чего им было жалеть какого-то Скрипаля!

Что ж, вполне логичный вывод! А где же еще мог пропадать целых четыре часа Скрипаль и для чего отключал свой телефон? В любом случае он выглядит, куда более правдоподобно, чем полностью абсурдная версия, выдвинутая английскими спецслужбами о том, будто ядом была пропитана одежда Юлии, которую она будто бы привезла с собой в чемодане из Москвы.

Впрочем, есть и еще одна версия того, что могло случиться со Скрипалями. Доктор биологических наук, заведующая лабораторией экобиокатализа химического факультета МГУ Елена Ефременко рассказала сайту телеканала «Звезда», как действует вещество, которым, вероятно, отравили в британском Солсбери шпиона MI6 Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. «Это не газ, это вещество, которое при соприкосновении со слизистыми и при поднесении к слизистым оболочкам и при дыхании оно поражает дыхательную систему. Тем же самым способом, что известные отравляющие газы. Вы поймите, это же жидкости. И для того, чтобы они стали газами, их нужно распылять. Человек должен вдохнуть», – заявила она.

«Как это было с братом Ким Чен Ына, ему же просто платок, пропитанный этим веществом, накинули на лицо, для того чтобы он вдохнул. Это было в аэропорту, мы все про это знаем. Соответственно эти люди (Сергей и Юлия Скрипаль – В.М.) должны были это вдохнуть», – заявила Ефременко.

Яд мог быть из США

Есть и вполне правдоподобное объяснение того, откуда был доставлен опасный яд. Формула отравляющего вещества, схожего по характеристикам с тем, которым, по заверениям Британии, был отравлен шпион MI6 Сергей Скрипаль, была обнаружена в базе спектральной библиотеки химических соединений Национального бюро стандартов Соединенных Штатов, заявил руководитель химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игорь Рыбальченко. Так что вздорные заявление британской стороны о том, что такое вещество А234, которое она называет «Новичком», могло быть только из России, лишены всякого основания.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова сотрудничать с Великобританией по «делу Скрипаля», если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия. А президент России Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля – чушь.

Путин подчеркнул, что у России нет химоружия – его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что Россия готова к сотрудничеству в расследовании «дела Скрипаля», но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.

Однако Британия и курирующий ее Вашингтон уже закусили удила. Ничего не доказав, они объявили о высылке российских дипломатов, а также заставили прибегнуть к этим мерам еще целый ряд европейских стран. Теперь ясно, что «дело Скрипалей» только лишь предлог для реализации совсем других целей – оправдания планов по развертыванию тотального наступления Запада на Россию по всем фронтам.

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