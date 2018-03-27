Отмечается, что посольство РФ уже получило ноту от МИД Украины о том, что 13 дипломатов объявлены персонами нон-грата

По информации посольства, оно уже получило ноту от украинского МИД о том, что 13 дипломатов, работающих в российских диппредставительств в Киеве, Одессе, Львове и Харькове объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, - сообщается на сайте дипломатического ведомства.

Российские дипломаты взамен утверждают, что на самом деле причиной такого решения является солидарность Украины с Великобританией и другими иностранными партнерами о признании вины РФ в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери.

"С сожалением констатируем, что украинское руководство без учета реального состояния дел поддержало инспирированном Лондоном провокационную кампанию, направленную на нагнетание напряженности и раскрутка конфронтационной спирали", - говорится в сообщении.

Посольство заявило, что "Россия оставляет за собой право на ответные действия" и "недружественный шаг Киева непременно осложнит перевод диалога между Россией и Украиной в русло и явно не будет помогать нормализации отношений между ними".

Напомним, что о своих намерениях выслать российских дипломатов уже заявили в США , Канаде, Албании, Германии, Франции, Италии, Польши, Эстонии, Финляндии, Чехии, Швеции, Нидерландах, Дании, Хорватии, Румынии, Литве, Латвии, Норвегии, Испании, Венгрии и Македонии.

Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипача.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия выдворит из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии .

МИД России выразил протест в связи с решением стран ЕС, США и Канады выслать российских дипломатов.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.