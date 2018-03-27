Помощник Верховного комиссара Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) призвал улучшить доступ к пенсиям украинским переселенцам и обеспечить соблюдение других прав, передает со ссылкой на сообщение UNHCR.

“Завершая свой недельный визит в Украину, помощник Верховного комиссара по вопросам операций Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) Джордж Окот-Оббо призвал усилить меры, направленные на преодоление тяжелого положения людей, пострадавших от конфликта на востоке Украины. Окот-Оббо отметил необходимость обеспечить права людей, в том числе их доступ к пенсиям и свободу передвижения”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала конфликта в 2014 году чтобы получить свои пенсии и социальные выплаты люди, которые живут на неподконтрольных правительству территориях, должны зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и регулярно проходить процедуры верификации. Это предполагает постоянные поездки через один из всего лишь пяти контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) через линию разграничения. Такие условия особенно изнурительны для людей старшего возраста и людей с инвалидностью.

“Эти люди травмированы два раза. Во-первых, они живут в условиях активного конфликта. Во-вторых, они вынуждены выполнять обременительные требования и процедуры, которые очень затрудняют получение их законных пенсий и социальных выплат, иначе они рискуют потерять их”, - отметил Джордж Окот-Оббо.

Напомним, Пенсионный фонд упростил обслуживание украинцев, проживающих на Донбассе, открыв на линии разграничения агентский пункт по оказанию услуг пенсионного обеспечения.

Ранее сообщалось, что внутренне перемещенным лицам в Украине предоставляется ежемесячная адресная помощь на покрытие расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, государство гарантирует переселенцам выплату социальной помощи и пенсий. Также планируется расширить права переселенцев относительно взятия на социальный квартирный учет.

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