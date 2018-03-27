Комбинация электрического двигателя и мотора, работающего на этаноле, является довольно необычной моделью гибридной силовой установки. Построили такой автомобиль в Бразилии.

«Чистые» электрокары, подключаемые и не подключаемые гибриды, автомобили на водородных топливных элементах, солнечных батареях и сжатом воздухе – экологичные машины задействуют самые разные технологии. Инженеры Toyota do Brasil решили объединить две из них, чтобы испытать необычную комбинацию в реальной жизни, информирует svodka.net.

Они создали гибридный Prius, который работает, как и любая другая модель этой серии, с электродвигателем и двигателем внутреннего сгорания. Но вместо бензина, мотор потребляет этанол. Такой образец является первым в своем роде.

Он был разработан подразделением компании Toyota в Бразилии и представлен в Сан-Паулу правительственным чиновникам, ученым и представителям сельскохозяйственной отрасли.

«Изобретение демонстрирует наш прогресс в создании новой мобильности для общества, — сказал Стив Сент-Анджело, генеральный директор компании Toyota в регионе Латинской Америки. — Я очень горжусь нашими инженерами Toyota do Brasil, которые тесно сотрудничали со специалистами из Японии, чтобы разработать самый чистый гибридный автомобиль в мире, который использует этанол».

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Известно, что Бразилия является вторым по величине мировым производителем этанола, после США. На северном континенте этанол производят из кукурузы, а на юге – в Бразилии – для этого используют сахарный тростник.

Автомобиль будет использоваться для дорожных исследований комбинированной силовой установки. Не исключено, что на локальных рынках появится серийная версия такой модели.

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