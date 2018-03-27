Во вторник, 27 марта, в российском следственном комитете подтвердили, что многие двери в ТЦ "Зимняя вишня", жертвами пожара в котором стали 64 человека, были заблокированы в том числе и для борьбы с безбилетниками. Об этом сообщил глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

Он также добавил, что сигнализация в торговом центре "Зимняя вишня" не работала, а охранник не стал включать "тревожную кнопку" после возгорания, его поведению следствие "не может дать разумного объяснения". "То есть система безопасности в целом была действительно брошена на произвол судьбы и не функционировала", - сказал он.

Напомним, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, между погибших много детей.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы. На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.

Как сообщал svodka.net ранее, в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово, где накануне произошел пожар и погибли более 60 человек, вновь произошло возгорание.

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