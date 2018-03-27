За нарушение нового закона предусмотрены жесткие санкции

Речь идет о вступлении в силу закона О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных, - сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует пресс-служба правительства.

По словам Климпуш-Цинцадзе, закон создаст условия для обеспечения лучшего качества и безопасности пищевой продукции для потребителей и введет четкие и прозрачные процедуры проверок.

Так, предприятия будут испытывать в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей. Инспекторы Держпродспоживслужбы осуществлять проверки, согласно новому акту проверки.

За нарушение нового закона предусмотрены жесткие санкции. Так, сумма штрафа для юридических лиц может достигать 70 тыс. Грн - в зависимости от совершенного правонарушения.

В случае обнаружения на производстве факторов, представляющих опасность жизни и здоровью людей, инспектор может принять решение о временной приостановке производства и / или обращения пищевых продуктов и / или кормов.