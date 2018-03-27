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В Украине усилят контроль за качеством пищевых продуктов
27.03.2018 18:12
В Украине усилят контроль за качеством пищевых продуктов
За нарушение нового закона предусмотрены жесткие санкции
В Украине с 4 апреля заработает новая система контроля качества и безопасности пищевых продуктов.
В Украине усилят контроль за качеством пищевых продуктов Фото: УНІАН

Речь идет о вступлении в силу закона О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных, -  сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует пресс-служба правительства.

По словам Климпуш-Цинцадзе, закон создаст условия для обеспечения лучшего качества и безопасности пищевой продукции для потребителей и введет четкие и прозрачные процедуры проверок.

Так, предприятия будут испытывать в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей. Инспекторы Держпродспоживслужбы осуществлять проверки, согласно новому акту проверки.

За нарушение нового закона предусмотрены жесткие санкции. Так, сумма штрафа для юридических лиц может достигать 70 тыс. Грн - в зависимости от совершенного правонарушения.

В случае обнаружения на производстве факторов, представляющих опасность жизни и здоровью людей, инспектор может принять решение о временной приостановке производства и / или обращения пищевых продуктов и / или кормов.

Напомним, в Украине с 1 января начали действовать обязательные требования Евросоюза к изделиям из какао и шоколада , которые должны обеспечить соблюдение европейских стандартов в области безопасности и качества продуктов питания.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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