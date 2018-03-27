Российское командование пытается повысить боеспособность группировок террористов на оккупированной территории Донбасса путем привлечения в ряды боевиков заключенных.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины, информирует svodka.net.

«В частности, отныне разрешено подписание контрактов с условно освобожденными, независимо от тяжести совершенных ими преступлений. Кроме того, российское оккупационное командование обещает указанной категории лиц снять ранее полученную судимость в случае привлечения их к выполнению «боевых задач», — говорится в сообщении.

При этом оккупанты активизировали розыск молодых людей призывного возраста, чтобы их также привлечь для участия в группировках террористов.

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