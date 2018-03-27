|«Пострадавший от пожара» оказался подсадной уткой Росгвардии, — блогер
|27.03.2018 18:15
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Путин посетил «пострадавшего от пожара» в больнице. Бодрый «пострадавший» лежит в верхней одежде поверх одеяла, в застегнутых джинсах, около него нет ни капельниц, ни лекарств, ни воды.
Как же так? — спросите вы. Неужели вождь исцеляет взглядом.
Да нет же. Просто вам опять плюют в лицо. Этот «пострадавший» подсадной сотрудник Росгвардии.
Территория безграничного цинизма и лжи.
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