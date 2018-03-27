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«Пострадавший от пожара» оказался подсадной уткой Росгвардии, — блогер
27.03.2018 18:15
«Пострадавший от пожара» оказался подсадной уткой Росгвардии, — блогер

Путин посетил «пострадавшего от пожара» в больнице. Бодрый «пострадавший» лежит в верхней одежде поверх одеяла, в застегнутых джинсах, около него нет ни капельниц, ни лекарств, ни воды.

Как же так? — спросите вы. Неужели вождь исцеляет взглядом.

Да нет же. Просто вам опять плюют в лицо. Этот «пострадавший» подсадной сотрудник Росгвардии.

Территория безграничного цинизма и лжи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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