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"Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на пасхальные праздники
27.03.2018 18:16

"Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на пасхальные праздники

"Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на пасхальные праздники

ПАО "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 12 дополнительных поездов, которые будут курсировать на Пасхальные праздники, сообщил на своей странице в Facebook и. о. главы ПАО Евгений Кравцов.

"12 дополнительных поездов назначили сегодня на Пасхальные праздники! Они будут курсировать на популярных направлениях: Харьков-Ужгород, Черкассы-Львов, Днепр-Одесса и Константиновка-Одесса. Билеты уже можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах", - написал он.

Поезд №235 Ужгород - Харьков будет курсировать 4 апреля, с отправлением из Ужгорода в 18:00 и прибытием в Харьков на следующий день в 19:30.

Поезд №191/192 Киев - Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд №243/244 Киев - Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 5:27 и приход во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и приход в 19:05.

Поезд №197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:28 и приход в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд №207 Киев - Ужгород осуществит рейсы в Ужгород 6 и 8 апреля, в обратном направлении - 7 и 9 апреля. Поезд будет отправляться из Киева в 15:28 и прибывать в Ужгород в 10:08. Из Ужгорода поезд будет отправляться в 18:17 и прибывать в Киев в 10:37.

Поезд №780/779 Винница - Сумы курсировать 6, 7 и 9 апреля. Отправление из Винницы в 13:43 и приход в Сумы в 21:33. В обратном направлении - отправление в 05:30 и приход в Винницу в 13:08.

Поезд №272/271 Одесса - Харьков 5 и 9 апреля в 16:01 отправится из Одессы и прибудет в Харьков в 8:02. В обратном направлении поезд отправится 6 и 10 апреля в 16:13 и прибудет в Одессу в 09:03.

Поезд №276/275 Львов - Днепр курсировать до Днепра 4, 6 и 8 апреля и с Днепра во Львов 5, 7 и 9 апреля. Поезд будет отправляться из Львова в 13:00 и прибывать в Днепр в 08:15, в обратном направлении - отправление в 16:30 и приход в 10:55.

Кроме того, назначены дополнительные рейсы на четыре поезда.

Так, поезд №63 Днепр - Одесса осуществит дополнительные рейсы 6, 8, 10 апреля, обратно 7 и 9 апреля. Отправление из Днепра в 19:37 и приход в Одессу в 6:38. Отправление из Одессы в 21:54 и приход в Днепра в 08:50.

Поезд №92 Константиновка - Одесса осуществит дополнительные рейсы 5, 7, 9 апреля и обратно 4, 6, 8, 10 апреля. Отправление из Константиновки в 15:30 и приход в Одессу в 08:04, из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновки в 05:40.

Поезд №95 Черкассы - Львов осуществит дополнительный рейс 8 апреля и обратно 9 апреля. Отправление из Черкасс в 19:23 и приход во Львов в 10:45. Отправление из Львова в 12:50 и приход в Черкассы в 4:16.

Поезд №787/788 Харьков - Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновки в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

По словам Е.Кравцова, "Укрзализныця" продолжает работать над запуском дополнительных поездов по другим популярным маршрутам.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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