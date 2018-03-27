Больше только дипломатов высылают и Великобритания - 60 и 23 соответственно. На третьем месте Украина - 13 россиян.

Украинцы называют такую ситуацию неоднозначной. Gazeta.ua собрала реакцию соцсетей на выдворение российских дипломатов.

Некоторые иронизирует по этому поводу.

Многие пользователи критикуют украинскую власть, которая высылает представителей России из солидарности с британскими партнерами, а не из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе.

С высылкой дипломатов интернет-пользователи связывают трагедию в российском Кемерове, где накануне при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека.

НАЦИСТ путін прийшов поглянути, чи вдався його план по відвертанню уваги від ДИПЛОМАТіВ...

Dmitry Polishchuk (@Dmitry_Polishch) 27 березня 2018 р.

Мишебратья ще не зрозуміли,що на тлі фіаско в зовнішній політиці і висилці дипломатів лисаЗалупа сам дав наказ про підпал того ,що добре горить і де буде багато жертв, та й винним зробить губернатора ,якого й так мишебратья не дуже й симпатизують https://t.co/SsbX463L2k

Леся (@57Lesja) 27 березня 2018 р.

Пожежа в Кемерово дуже доречно для хуйлобанди відволікла увагу москаликів від висилки дипломатів. А, втім, чого ще очікувати від тварюки, яка підривала багатоповерхівка заради виборів? А ще можна українців звинуватити у теракті...

Афрокнур (@warthog_nl) 27 березня 2018 р.

4 марта в британском Солсбери отравили экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, который работал и на британские спецслужбы, а также его дочь Юлию. Запад уверен, что к отравлению Скрипаля веществом А234 причастна Россия, а это отрицает.

В ответ на это Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой. К аналогичным действиям прибегли ряд западных стран.

Еще ни разу в истории выдворение российских дипломатов не было столь массовым. Предыдущий рекорд - 105 человек - был поставлен в 1971 году, когда на пике холодной войны сотрудников посольства СССР в Лондоне обвинили в разведдеятельности и отправили на родину.

Вместе с тем правительства Австрии, Новой Зеландии, Турции, Словении и Словакии решили не усложнять отношения с и не высылать российских дипломатов.

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