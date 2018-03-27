Боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ с начала вторника

В первую половину суток вторника, 27 марта, режим "всеобъемлющего перемирия" боевиками не соблюдался, и по состоянию на 18.00 зафиксировано 13 обстрелов позиций сил АТО, сообщает пресс-центр штаба спецоперации.

"Вследствие вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 вторника.

В частности, на Луганском направлении с 82 мм минометов боевики вели огонь по позициям ВСУ у населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по укреплениям близко Луганского.

На Донецком направлении из гранатометов были обстреляны украинские позиции в Опытном, Новотроицком, Лебединском и Гранитном. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие боевики часто применяли по позициям ВСУ у Авдеевки.

Также из крупнокалиберных пулеметов враг дважды открывал огонь по опорным пунктам украинских войск неподалеку Павлополя.