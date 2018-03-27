Единственное, что сейчас может удержать Запад от военных авантюр – это страх. Все остальные методы убеждения уже кончились

Это ещё не война, мы ещё можем договориться, нужно уговаривать Запад, нужно доказывать…

А вы верите, что с западными политиками сейчас можно договориться?

Давайте, для начала, проанализируем события нескольких последних недель.

Четыре для назад председатель Стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен выступал в Сенате, где заявил буквально следующее:

Америка не обладает средствами защиты, способными противостоять российскому и китайскому гиперзвуковому оружию.

Европейское командование НАТО уже часто заявляло, что НАТО не сможет защитить Европу от русских «Искандеров».

Из этих заявлений ряд экспертов делают заключение, что американские генералы реально оценивают ударный потенциал России и на военный конфликт не пойдут. И в доказательство своих слов приводят ТТХ американских ПРО и ПВО, которые действительно неэффективны не только против российского гиперзвука, но и против современных стратегических и крылатых ракет российского производства.

Значит, американская ПРО, вероятно, получит эффективные средства перехвата наших ракет лет через 20-30, а за это время в России будут разработаны и поставлены на вооружение новые ударные средства, а потому не стоит опасаться горячей войны в ближайшие, как минимум, 50 лет.

Я бы согласился с экспертами, если бы был уверен, что американские военные и политики придерживались аналогичной логики и какой-либо логики вообще.

Тот же Хайтен, буквально на следующий день после выступления в Сенате, заявил в интервью Defense News, что вооруженные силы США легко уничтожат русские гиперзвуковые ракеты.

Глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис сделал следующее заявление:

Представленные российские вооружения никоим образом не повлияют на оборонную концепцию Пентагона.

Зачем генералы врут СМИ и американскому народу? Сегодня американцев убедили, что американская экономика самая мощная в мире (это правда), американские вооружённые силы самые крупные в мире и оснащены современным оружием (и это почти правда), а потому легко могут победить Россию, которая практически ничем не отличается, в военном отношении, от Ирака или Ливии. Война будет быстрой, победоносной и американский народ её почти не заметит.

Ладно, предположим, что политики и генералы бодрят массы, но сами остаются в трезвом уме и крепкой памяти. Нужно решать персональные политические задачи, нужно бюджеты выколачивать и залезть в кошельки союзников. Дело, кажется, житейское.

А что сейчас происходит в Сирии? Что-то телевидение очень скупо рассказывает о победах сирийской армии в последние недели. Тут ещё наш генштаб делает заявление, что в случае ракетного удара по Сирии, если пострадают российские военнослужащие, будут уничтожены не только американские ракеты, но и носители этих ракет.

Так что же произошло в Сирии в последние недели?

Несколько недель назад в контролируемую США 55-километровую зону безопасности вокруг военной базы Ат-танф прибыло 600 воинов Сил специальных операций США, потом появились американские механизированные подразделения, началась концентрация ударной авиации на близлежащих к Сирии американских базах, была усилена морская группировка в Средиземном море.

По сведениям из зарубежных СМИ Россия перебросила в Сирию комплексы С-400, в Средиземное море вошёл фрегат «Адмирал Эссен» и неустановленное количество российских подводных лодок. Якобы в Сирии появилась российская морская пехота, а на аэродромах появились «дополнительные» истребители и штурмовики.

После заявления Герасимова о возможном ответном ударе, наступила некоторая пауза, которая отмечалась жалобами пилотов гражданских самолётов, которые заявляли, что близко сирийских границ отказывает навигационное оборудование. Из чего можно сделать вывод, что в Сирии активно заработали российские РЭБ.

На фоне заявления российских военных и повышения активности российской армии можно было бы предположить, что американцы откажутся от своих планов нанесения массированных ракетных ударов и последующей атаки сухопутными силами на правительственные войска Сирии. Однако, сейчас отмечается перегруппировка ударных сил США – американцы, вероятно, планируют нанесение ракетного удара с юга, через территории Израиля, Саудовской Аравии и Иордании, из Красного моря и Индийского океана.

Я битва не буду разбирать преимущества и недостатки такого плана, поскольку разговор сейчас даже не о Сирии, а о последствиях такого удара. Пока американцы (это совершенно точно) от удара отказываться не собираются. А каковы будут его последствия?

Американцы абсолютно уверены, что Россия блефует и в очередной раз ответит исключительно дипломатическими танцами вокруг писсуара. Приучили мы «мировых гегемонов», что им можно творить что хочется не задумываясь о последствиях. Это объективная реальность в которой мы сейчас живём – американцы уверены, что русских можно убивать, поскольку после первого же серьёзного удара Россия сдастся. Поскольку экономическое и политическое давление результатов не принесли, то следует попробовать надавить горячим локальным конфликтом.

И никто не предполагает, что такие конфликты имеют особенность разрастаться.

Следующий интересный момент – высылка российских дипломатов из США, ряда стран ЕС и некоторых «союзников» западной демократии. Заставляет задуматься не сам факт высылки, а сопровождающая его риторика. Вы что-то слышали о Нюрнбергских законах 1935 года? В соответствии с этими законами евреи были лишены не только ряда гражданских, но и просто человеческих прав. Например, после принятия этих законов евреев начали судить без адвокатов и вообще подсудимому слова не давали. Прокурор обвинил, судья вынес решение. Ничего вам не напоминает?

Из риторики западных лидеров можно сделать вывод, что теперь и против россиян приняты Нюрнбергские законы – мы виноваты исходя из расовой принадлежности. Уже нет «злого» Путина и «тупых» россиян. После последних выборов президента в России «злыми» недочеловеками объявили всех вместе. И чётко определился лагерь «сверхчеловеков».

Очень показательно интервью Дмитрия Саймса, которое 26 марта американский политолог дал Владимиру Соловьёву. Отмечу, что Саймс политолог очень осторожный и взвешенный, который много раз убеждал российских телезрителей в том, что Америка – не враг России. Просто идёт внутренняя политическая борьба, конгрессмены давят на Трампа и т.д. Но, в США много трезвых политиков и скоро ум возобладает, и отношения начнут потихоньку налаживаться, поскольку опасно доводить конфронтацию с ядерной державой до красной черты и элиты США это хорошо понимают. Никакой холодной войны нет и в ближайшее время, со стороны США, начинать такую войну никто не хочет.

А что говорит американский политолог сейчас?

Есть в администрации адекватные люди, но пока их не слушают. России ещё не объявили тотальную экономическую войну и военные действие пока не начались. Вам послали сильный сигнал и вы должны задуматься. Путин сказал, что не представляем мира без России, а это угроза. Именно так поняли высказывание Путина американцы. Наивно ожидать, что Америка будет парализована страхом грядущей ядерной войны и сегодня газеты тиражируют высказывание одного отставного руководителя ЦРУ:

Единственный язык, который понимают русские, это когда ты им давишь солдатским ботинком на шею и по возможности сильнее. Ничего другого они не понимают.

Что касается западной риторики, то США объявили Россию ещё не врагом, но уже противником. (В чём разница? В русском языке это синонимы). А поскольку Россия враг, то не нужны доказательства её вины. Потому, что вы все враги. Это логика Холодной войны, которая уже идёт и пока эскалация будет только усиливаться.

Саймс верит, что в правительстве есть люди, который не позволят холодной войне превратится в войну горячую, но пока превалирует желание давить и добиться капитуляции.

По этой причине объявление о высылке дипломатов из США и из стран-союзников – это действительно коллективное объявление холодной войны.

Тут, как мне кажется, добавить нечего. Даже если трезвый голубь Саймс говорит о начале холодной войны, то пора бы уже и России принять такую войну, как объективность, прекратить успокаивать себя мантрами про соблюдение международного права и стол переговоров. Нужно готовиться к войне горячей, чтобы этой горячей войны не случилось. Не понимают и уже не поймут на Западе добрых слов и благонамеренных поступков.

На силу нужно отвечать силой. Единственное, что сейчас может удержать Запад от военных авантюр – это страх. Все остальные методы убеждения уже кончились.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира