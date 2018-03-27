|Война как объективная реальность. Как остановить безумие?
|27.03.2018 18:19
|
Единственное, что сейчас может удержать Запад от военных авантюр – это страх. Все остальные методы убеждения уже кончились
Это ещё не война, мы ещё можем договориться, нужно уговаривать Запад, нужно доказывать…
А вы верите, что с западными политиками сейчас можно договориться?
Давайте, для начала, проанализируем события нескольких последних недель.
Четыре для назад председатель Стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен выступал в Сенате, где заявил буквально следующее:
Европейское командование НАТО уже часто заявляло, что НАТО не сможет защитить Европу от русских «Искандеров».
Из этих заявлений ряд экспертов делают заключение, что американские генералы реально оценивают ударный потенциал России и на военный конфликт не пойдут. И в доказательство своих слов приводят ТТХ американских ПРО и ПВО, которые действительно неэффективны не только против российского гиперзвука, но и против современных стратегических и крылатых ракет российского производства.
Значит, американская ПРО, вероятно, получит эффективные средства перехвата наших ракет лет через 20-30, а за это время в России будут разработаны и поставлены на вооружение новые ударные средства, а потому не стоит опасаться горячей войны в ближайшие, как минимум, 50 лет.
Я бы согласился с экспертами, если бы был уверен, что американские военные и политики придерживались аналогичной логики и какой-либо логики вообще.
Тот же Хайтен, буквально на следующий день после выступления в Сенате, заявил в интервью Defense News, что вооруженные силы США легко уничтожат русские гиперзвуковые ракеты.
Глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис сделал следующее заявление:
Зачем генералы врут СМИ и американскому народу? Сегодня американцев убедили, что американская экономика самая мощная в мире (это правда), американские вооружённые силы самые крупные в мире и оснащены современным оружием (и это почти правда), а потому легко могут победить Россию, которая практически ничем не отличается, в военном отношении, от Ирака или Ливии. Война будет быстрой, победоносной и американский народ её почти не заметит.
Ладно, предположим, что политики и генералы бодрят массы, но сами остаются в трезвом уме и крепкой памяти. Нужно решать персональные политические задачи, нужно бюджеты выколачивать и залезть в кошельки союзников. Дело, кажется, житейское.
А что сейчас происходит в Сирии? Что-то телевидение очень скупо рассказывает о победах сирийской армии в последние недели. Тут ещё наш генштаб делает заявление, что в случае ракетного удара по Сирии, если пострадают российские военнослужащие, будут уничтожены не только американские ракеты, но и носители этих ракет.
Так что же произошло в Сирии в последние недели?
Несколько недель назад в контролируемую США 55-километровую зону безопасности вокруг военной базы Ат-танф прибыло 600 воинов Сил специальных операций США, потом появились американские механизированные подразделения, началась концентрация ударной авиации на близлежащих к Сирии американских базах, была усилена морская группировка в Средиземном море.
По сведениям из зарубежных СМИ Россия перебросила в Сирию комплексы С-400, в Средиземное море вошёл фрегат «Адмирал Эссен» и неустановленное количество российских подводных лодок. Якобы в Сирии появилась российская морская пехота, а на аэродромах появились «дополнительные» истребители и штурмовики.
После заявления Герасимова о возможном ответном ударе, наступила некоторая пауза, которая отмечалась жалобами пилотов гражданских самолётов, которые заявляли, что близко сирийских границ отказывает навигационное оборудование. Из чего можно сделать вывод, что в Сирии активно заработали российские РЭБ.
На фоне заявления российских военных и повышения активности российской армии можно было бы предположить, что американцы откажутся от своих планов нанесения массированных ракетных ударов и последующей атаки сухопутными силами на правительственные войска Сирии. Однако, сейчас отмечается перегруппировка ударных сил США – американцы, вероятно, планируют нанесение ракетного удара с юга, через территории Израиля, Саудовской Аравии и Иордании, из Красного моря и Индийского океана.
Я битва не буду разбирать преимущества и недостатки такого плана, поскольку разговор сейчас даже не о Сирии, а о последствиях такого удара. Пока американцы (это совершенно точно) от удара отказываться не собираются. А каковы будут его последствия?
Американцы абсолютно уверены, что Россия блефует и в очередной раз ответит исключительно дипломатическими танцами вокруг писсуара. Приучили мы «мировых гегемонов», что им можно творить что хочется не задумываясь о последствиях. Это объективная реальность в которой мы сейчас живём – американцы уверены, что русских можно убивать, поскольку после первого же серьёзного удара Россия сдастся. Поскольку экономическое и политическое давление результатов не принесли, то следует попробовать надавить горячим локальным конфликтом.
И никто не предполагает, что такие конфликты имеют особенность разрастаться.
Следующий интересный момент – высылка российских дипломатов из США, ряда стран ЕС и некоторых «союзников» западной демократии. Заставляет задуматься не сам факт высылки, а сопровождающая его риторика. Вы что-то слышали о Нюрнбергских законах 1935 года? В соответствии с этими законами евреи были лишены не только ряда гражданских, но и просто человеческих прав. Например, после принятия этих законов евреев начали судить без адвокатов и вообще подсудимому слова не давали. Прокурор обвинил, судья вынес решение. Ничего вам не напоминает?
Из риторики западных лидеров можно сделать вывод, что теперь и против россиян приняты Нюрнбергские законы – мы виноваты исходя из расовой принадлежности. Уже нет «злого» Путина и «тупых» россиян. После последних выборов президента в России «злыми» недочеловеками объявили всех вместе. И чётко определился лагерь «сверхчеловеков».
Очень показательно интервью Дмитрия Саймса, которое 26 марта американский политолог дал Владимиру Соловьёву. Отмечу, что Саймс политолог очень осторожный и взвешенный, который много раз убеждал российских телезрителей в том, что Америка – не враг России. Просто идёт внутренняя политическая борьба, конгрессмены давят на Трампа и т.д. Но, в США много трезвых политиков и скоро ум возобладает, и отношения начнут потихоньку налаживаться, поскольку опасно доводить конфронтацию с ядерной державой до красной черты и элиты США это хорошо понимают. Никакой холодной войны нет и в ближайшее время, со стороны США, начинать такую войну никто не хочет.
А что говорит американский политолог сейчас?
Есть в администрации адекватные люди, но пока их не слушают. России ещё не объявили тотальную экономическую войну и военные действие пока не начались. Вам послали сильный сигнал и вы должны задуматься. Путин сказал, что не представляем мира без России, а это угроза. Именно так поняли высказывание Путина американцы. Наивно ожидать, что Америка будет парализована страхом грядущей ядерной войны и сегодня газеты тиражируют высказывание одного отставного руководителя ЦРУ:
Что касается западной риторики, то США объявили Россию ещё не врагом, но уже противником. (В чём разница? В русском языке это синонимы). А поскольку Россия враг, то не нужны доказательства её вины. Потому, что вы все враги. Это логика Холодной войны, которая уже идёт и пока эскалация будет только усиливаться.
Саймс верит, что в правительстве есть люди, который не позволят холодной войне превратится в войну горячую, но пока превалирует желание давить и добиться капитуляции.
По этой причине объявление о высылке дипломатов из США и из стран-союзников – это действительно коллективное объявление холодной войны.
Тут, как мне кажется, добавить нечего. Даже если трезвый голубь Саймс говорит о начале холодной войны, то пора бы уже и России принять такую войну, как объективность, прекратить успокаивать себя мантрами про соблюдение международного права и стол переговоров. Нужно готовиться к войне горячей, чтобы этой горячей войны не случилось. Не понимают и уже не поймут на Западе добрых слов и благонамеренных поступков.
На силу нужно отвечать силой. Единственное, что сейчас может удержать Запад от военных авантюр – это страх. Все остальные методы убеждения уже кончились.Источник - .
Сводка.нет - Новости Украины и Мира