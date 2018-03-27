Ученикам шестых классов одной из керченских школ запретили уходить домой после окончания занятий. Их повели на «выступление пограничников», которые рассказывали детям, что они охраняют Крым от украинских контрабандистов и террористов.

Среди этих погранцов были кинологи, они показывали, как собаки натасканы на нарушителей границы, травили собак на одного в спецкостюме и называли его украинским контрабандистом.

Не обошлось без ставших уже постоянными, на таких «выступлениях», демонстрации оружия детям, желающим дают ощутить его в руках, показывают сбор-разбор.

Некоторые дети достали телефоны и направили камеры на выступающих, на что те сразу отреагировали и сказали, что их лица и всё происходящее нельзя снимать.

Сопровождающие учителя, послушными овчарками, стали выхватывать из рук детей телефоны или контролировать их отключения.

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