Зубко указал в е-декларации за 2017 год 1,4 млн грн доходов

Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко подал электронную декларацию за 2017 год, в которой задекларировал 1 млн 431 тыс. 040 грн доходов.

Согласно е-декларации Г.Зубко, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, вице-премьер задекларировал заработную плату за 2017 год в сумме 522 тыс. 623 грн и получение гонораров и других выплат по гражданско-правовым договорам от ПАО "ЖЗОК" на сумму 908 тыс. 417 грн. Его жена задекларировала зарплату – 139 тыс. 846 грн и доход от занятия предпринимательской деятельностью в сумме 882 тыс. 040 грн.

Г.Зубко также имеет 211 тыс. 243 грн на счетах в "Укрсоцбанке" и 186 тыс. 423 грн наличных средств, его жена 217 тыс. 973 грн на счетах в том же банке и 48 тыс. 985 грн наличных средств.

Также вице-премьер одолжил третьим лицам в общей сложности $290,7 тыс., а его жена указала наличие 1,87 млн грн оборотных средств физического лица-предпринимателя.

В е-декларации Г.Зубко указал, что имеет гараж в Житомире площадью 24 кв. м, земельный участок в с.Сингуры Житомирской области площадью 1,8 тыс. кв. м. В совместной собственности с женой Людмилой Зубко, сыном Сергеем Зубко и дочерью Кристиной Зубко вице-премьер имеет квартиру в Житомире площадью 87,28 кв. м.

Также он указал в е-декларации жилой дом в Житомире площадью 221 кв. м, указав, что он пользуется им бесплатно, а сам дом принадлежит Любови Зубко, у которой Г.Зубко бесплатно арендует также земельный участок в Житомире площадью 903 кв. м.

Жена вице-премьера владеет земельным участком в пос.Гуйва Житомирской области площадью 2 тыс. кв. м и арендует дом отдыха 265,8 кв. м в Киеве.

Г.Зубко имеет часы Ulysse Nardin, картину (акварель) Юрия Химича, а жена – часы и Omega, офорт Павла Макова и коллекцию произведений искусства обозначенных как "техно" Романа Минина.

Кроме того, вице-премьер имеет автомобиль ВАЗ-2109 1989 года выпуска, прицеп "Пчелка" 1990 года выпуска, пользуется на основании гражданско-правового соглашения с ПАО "ЖЗОК" автомобилями Mercedes-Benz GL350 CDI 2013 года выпуска и BMV X6 2010 года выпуска. Его жена владеет автомобилем Toyota RAV4 2006 года выпуска.

Л.Зубко имеет акции ПАО "ЖЗОК" номинальной стоимостью 481 тыс. 756 грн, 90% ООО "Батерфляй К" стоимостью 4 млн грн и 50% ООО "Аркада" стоимостью 52,5 тыс. грн.