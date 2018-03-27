Апелляционный суд в Ницце (Франция) отклонил жалобу народного депутата Украины от Оппозиционного блока Сергея Левочкина на арест недвижимости, пишет сайт "Публичные люди". Левочкин отрицал информацию об аресте недвижимости во Франции Фото: opposition.org.ua В понедельник, 26 марта, Апелляционный суд Ниццы (Франция) оставил в силе решение суда первой инстанции, в соответствии с которым был наложен арест на недвижимое имущество народного депутата Украины от Оппозиционного блока Сергея Левочкина, пишет сайт "Публичные люди".В феврале 2018 года народный депутат, руководитель партии "За життя" Вадим Рабинович заявлял, что по его требованию суд в Ницце арестовал имение Левочкина. Он сообщил, что в Украине уже обратился к представителям Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и других органов.Левочкин указал в своей электронной декларации за 2015 год недвижимость во Франции, этот же дом и земельный участок упоминаются в его декларации за 2016 год. Речь идет о доме площадью 1163 м² и участке, занимающем 9387 м². Нардеп оба раза задокументировал, что имеет "бесплатное право пользования, предоставленное родной сестрой, являющейся бенефициарным владельцем юридического лица – владельца объекта", поместьем и земельным участком во Франции. В 2016 году нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко заявлял, что указанная недвижимость и земля стоят €40 млн.Дома стоимостью €2 млрд в декларациях Левочкина и его сестры, нардепа от Оппозиционного блока Юлии Левочкиной, нет. В декларации Левочкиной за 2016 год есть еще один дом во Франции площадью 361,48 м² и еще один земельный участок в этой стране площадью 4029 м². Стоимость этой недвижимости в декларации не указана.Сергей Левочкин информацию об аресте недвижимости опровергал. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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