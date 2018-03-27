Сильная страна - основной страх российской
оппозиции. О возрождении МГБ и усилении внутренней безопасности
страны
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Было бы странно, если бы
оппозиционные российской власти и государству СМИ перестали "пугать
и нагнетать". Вот и сейчас смотрю я на очередной такой материал и
вижу, что, во-первых, эти СМИ, вместе с их "продуцентами",
ментально так и остались в 90-ых, и, во вторых, они продолжают
строить иллюзии, давно уже беспочвенные, что и народ наш остался
там же. Об этом мы ещё поговорим, но пока обратим внимание на текст
«Бизнес ФМ» под как бы пугающим : "Возрождение КГБ: СМИ узнали о
новом Министерстве госбезопасности":
"В силовых и правоохранительных
ведомствах может пройти масштабная реформа. Как стало известно
«Коммерсанту», на основе ФСБ предполагается создать Министерство
госбезопасности, включив в него Федеральную службу охраны (ФСО) и
Службу внешней разведки (СВР). Следственный комитет предполагается
вернуть в надзирающую за ним Генпрокуратуру, а функции МЧС
разделить между Минобороны и МВД. Речь идет о фактическом
возвращении ФСБ функций Комитета государственной безопасности
СССР ".
В данном тексте, помимо возможных
изменений в подчинённости силовых ведомств, естественно, приводится
и мнение ряда экспертов, в основном с наиболее "интересными" для
наших оппозиционных либеральных СМИ акцентами. Можно также
вспомнить, что данная тема - о возможных изменениях - давно уже
муссируется, и что в основном как раз этим занимаются подобные
средства массовой информации.
Однако, довольно примечательно
здесь, помимо "пугающего" названия, ещё и последнее предложение в
тексте (вспомним - всегда "запоминается последняя фраза — это
Штирлиц вывел для себя, словно математическое доказательство"): "По
газеты, реформирование силовых и правоохранительных ведомств будет
завершено к выборам президента, которые должны состояться в 2018
году, но для этого еще необходимо подготовить соответствующие
законопроекты и принять их новым парламентом".
Этой фразой вышеуказанные СМИ,
во-первых, пытаются намекнуть на то, что если избиратель
проголосует за Путина или выборы проигнорирует, то последний
обязательно возродит КГБ и сразу займётся репрессиями. И,
во-вторых, фраза показывает, что всё это было написано ради
выборов.
Конечно, у вышеуказанных
информационных ресурсов своя аудитория, или, в данном случае, ещё и
электорат, который, судя по результатам недавних выборов, сильно
"скукожился". Почему именно так случилось, писать уже не хочется,
да и горы материалов появились на эту тему за прошедшую
неделю.
Однако, необходимо сказать другое.
Что, во-первых, большинство населения ждёт-не дождётся резкого
усиления безопасности в стране. Не зря "Сталин на первое место в
списке самых великих людей человечества". Потому что не только
старые коммунисты, но и молодое поколение знает, какой стала страна
при Сталине, а ещё считают, что лучше больше строгости, чем совсем
никакой. Потому что многие из них прекрасно понимают - других
действенных методов, кроме "кнута и пряника", не придумало
человечество. А ещё - что мы всё больше находимся в осаждённой
крепости, и это не наш выбор, альтернативой может быть только
полная наша сдача, уничтожение государства российского и, в
конечном счёте, уничтожение русских и "русскости", славянства и
православия.
С военными угрозами Россия в
основном - "российское ВПК такое «забабахало», с множественными
боеголовками гиперзвуковыми разделяющимися, которые перехватить
невозможно, да ракетами, тоже гиперзвуковыми, которые без единого
выстрела все авианосцы похоронили, да на ядерных двигателях,
воздушные и подводные, которые не то что сутками - месяцами вокруг
врага круги нарезают".
Но враг не забыл о своих глобальных
целях и не может забыть их в принципе. И если подрывная работа в
списке средств войны раньше была вспомогательной, то после серии
относительно успешных цветных революций она приобрела существенно
более важное значение. Правда, после "Болотного дела" энтузиазма у
Запада в подобных действиях против России поубавилось, но ничего
другого, кроме, разве что, ещё попытки покушения или "дворцового
переворота, не остаётся. А ведь ещё и для того, чтобы не допустить
подобного, тоже нужно усиление безопасности.
Так что её, и информационную
безопасность, кстати, тоже, однозначно придётся усиливать. И с
ксенофобией разного рода наконец-то разобраться, да и с легальной
клеветой на наше государство - множество моральных "уродов"
совершенно "отвязались", перепутав свободу слова с
вседозволенностью. Нередко приходится читать такое, что рука сама
за маузером тянется (которого никогда не было). А уж какое
раздражение вышеуказанные "либерастические" СМИ вызывают - это
просто слов нет.
Кстати, я не зря использовал в
начале текста термин "продуцент", (от лат. producens — «создающий»)
— что значит "организмы, способные производить органические
вещества из неорганических". Потому что, как правило, наши
"неполживые" СМИ чаще только продуцируют в информационной среде
только известную субстанцию со скверным запахом (которая очень даже
органическая).
Но именно после этого брезгливого
осознания нам и пора переходить ко второй части нашего
"марлезонского балета". Потому что, оказывается, и подобные
СМИ, и их "работа", такая "дурнопахнущая", как это не горько
признавать, нужна для общества - и именно для того, чтобы
вышеуказанной субстанции, только уже часто более материальной,
поменьше наблюдалось в нашем обществе.
Как правильно сказал в 2009-ом
будучи в статусе премьер-министра наш президент, «что касается
вытеснения оппозиции, то, считаю, это было бы контрпродуктивным.
Считаю, что оппозиция стране нужна, и уверен, что для нее есть
политическое пространство». Потому что «всегда есть люди, которые
критически относятся к тому, что делает власть, и поделом, потому
что власть совершает часто очень много ошибок». По словам Путина,
люди, которые находятся у власти, «часто думают, что они здесь
застряли навечно, совершают двойные и тройные ошибки».
И это, кстати, мне
напоминает взяточника ГАИшника, который днём и ночью думает о
том, как бы побольше поймать пьяных за рулём и "раскрутить их по
самое не могу". Потому что, даже воруя таким образом, то есть
занимаясь подобными поборами, чисто в свой карман, он, тем не
менее, способствует тому, чтобы водители боялись быть пьяными за
рулём.
Также и оппозиция - имея совершенно
низменные или даже насквозь враждебные нашему государству цели,
ради надежды в достижении этих целей она критикует и выискивает
недостатки и тем самым способствует оздоровлению общества. То есть
ситуативно начинает работать как бы в одной связке и с Народным
Фронтом, и даже со Счётной Палатой Российской Федерации во главе с
Голиковой Татьяной Алексеевной - если не контролем над
исполнением указов и поручений главы государства, то точно в борьбе
с коррупцией участвует.
А уж как выстроить баланс между
безопасностью государства и критикой оппозицией недостатков - это,
по-видимому, будет следующим этапом работы по списку многочисленных
проблем российского государства, предметом более тонкой настройки
его функционирования.