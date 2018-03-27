Сильная страна - основной страх российской оппозиции. О возрождении МГБ и усилении внутренней безопасности страны

Константин Мочар

Было бы странно, если бы оппозиционные российской власти и государству СМИ перестали "пугать и нагнетать". Вот и сейчас смотрю я на очередной такой материал и вижу, что, во-первых, эти СМИ, вместе с их "продуцентами", ментально так и остались в 90-ых, и, во вторых, они продолжают строить иллюзии, давно уже беспочвенные, что и народ наш остался там же. Об этом мы ещё поговорим, но пока обратим внимание на текст «Бизнес ФМ» под как бы пугающим : "Возрождение КГБ: СМИ узнали о новом Министерстве госбезопасности":

"В силовых и правоохранительных ведомствах может пройти масштабная реформа. Как стало известно «Коммерсанту», на основе ФСБ предполагается создать Министерство госбезопасности, включив в него Федеральную службу охраны (ФСО) и Службу внешней разведки (СВР). Следственный комитет предполагается вернуть в надзирающую за ним Генпрокуратуру, а функции МЧС разделить между Минобороны и МВД. Речь идет о фактическом возвращении ФСБ функций Комитета государственной безопасности СССР ".

В данном тексте, помимо возможных изменений в подчинённости силовых ведомств, естественно, приводится и мнение ряда экспертов, в основном с наиболее "интересными" для наших оппозиционных либеральных СМИ акцентами. Можно также вспомнить, что данная тема - о возможных изменениях - давно уже муссируется, и что в основном как раз этим занимаются подобные средства массовой информации.

Однако, довольно примечательно здесь, помимо "пугающего" названия, ещё и последнее предложение в тексте (вспомним - всегда "запоминается последняя фраза — это Штирлиц вывел для себя, словно математическое доказательство"): "По газеты, реформирование силовых и правоохранительных ведомств будет завершено к выборам президента, которые должны состояться в 2018 году, но для этого еще необходимо подготовить соответствующие законопроекты и принять их новым парламентом".

Этой фразой вышеуказанные СМИ, во-первых, пытаются намекнуть на то, что если избиратель проголосует за Путина или выборы проигнорирует, то последний обязательно возродит КГБ и сразу займётся репрессиями. И, во-вторых, фраза показывает, что всё это было написано ради выборов.

Конечно, у вышеуказанных информационных ресурсов своя аудитория, или, в данном случае, ещё и электорат, который, судя по результатам недавних выборов, сильно "скукожился". Почему именно так случилось, писать уже не хочется, да и горы материалов появились на эту тему за прошедшую неделю.

Однако, необходимо сказать другое. Что, во-первых, большинство населения ждёт-не дождётся резкого усиления безопасности в стране. Не зря "Сталин на первое место в списке самых великих людей человечества". Потому что не только старые коммунисты, но и молодое поколение знает, какой стала страна при Сталине, а ещё считают, что лучше больше строгости, чем совсем никакой. Потому что многие из них прекрасно понимают - других действенных методов, кроме "кнута и пряника", не придумало человечество. А ещё - что мы всё больше находимся в осаждённой крепости, и это не наш выбор, альтернативой может быть только полная наша сдача, уничтожение государства российского и, в конечном счёте, уничтожение русских и "русскости", славянства и православия.

С военными угрозами Россия в основном - "российское ВПК такое «забабахало», с множественными боеголовками гиперзвуковыми разделяющимися, которые перехватить невозможно, да ракетами, тоже гиперзвуковыми, которые без единого выстрела все авианосцы похоронили, да на ядерных двигателях, воздушные и подводные, которые не то что сутками - месяцами вокруг врага круги нарезают".

Но враг не забыл о своих глобальных целях и не может забыть их в принципе. И если подрывная работа в списке средств войны раньше была вспомогательной, то после серии относительно успешных цветных революций она приобрела существенно более важное значение. Правда, после "Болотного дела" энтузиазма у Запада в подобных действиях против России поубавилось, но ничего другого, кроме, разве что, ещё попытки покушения или "дворцового переворота, не остаётся. А ведь ещё и для того, чтобы не допустить подобного, тоже нужно усиление безопасности.

Так что её, и информационную безопасность, кстати, тоже, однозначно придётся усиливать. И с ксенофобией разного рода наконец-то разобраться, да и с легальной клеветой на наше государство - множество моральных "уродов" совершенно "отвязались", перепутав свободу слова с вседозволенностью. Нередко приходится читать такое, что рука сама за маузером тянется (которого никогда не было). А уж какое раздражение вышеуказанные "либерастические" СМИ вызывают - это просто слов нет.

Кстати, я не зря использовал в начале текста термин "продуцент", (от лат. producens — «создающий») — что значит "организмы, способные производить органические вещества из неорганических". Потому что, как правило, наши "неполживые" СМИ чаще только продуцируют в информационной среде только известную субстанцию со скверным запахом (которая очень даже органическая).

Но именно после этого брезгливого осознания нам и пора переходить ко второй части нашего "марлезонского балета". Потому что, оказывается, и подобные СМИ, и их "работа", такая "дурнопахнущая", как это не горько признавать, нужна для общества - и именно для того, чтобы вышеуказанной субстанции, только уже часто более материальной, поменьше наблюдалось в нашем обществе.

Как правильно сказал в 2009-ом будучи в статусе премьер-министра наш президент, «что касается вытеснения оппозиции, то, считаю, это было бы контрпродуктивным. Считаю, что оппозиция стране нужна, и уверен, что для нее есть политическое пространство». Потому что «всегда есть люди, которые критически относятся к тому, что делает власть, и поделом, потому что власть совершает часто очень много ошибок». По словам Путина, люди, которые находятся у власти, «часто думают, что они здесь застряли навечно, совершают двойные и тройные ошибки».

И это, кстати, мне напоминает взяточника ГАИшника, который днём и ночью думает о том, как бы побольше поймать пьяных за рулём и "раскрутить их по самое не могу". Потому что, даже воруя таким образом, то есть занимаясь подобными поборами, чисто в свой карман, он, тем не менее, способствует тому, чтобы водители боялись быть пьяными за рулём.

Также и оппозиция - имея совершенно низменные или даже насквозь враждебные нашему государству цели, ради надежды в достижении этих целей она критикует и выискивает недостатки и тем самым способствует оздоровлению общества. То есть ситуативно начинает работать как бы в одной связке и с Народным Фронтом, и даже со Счётной Палатой Российской Федерации во главе с Голиковой Татьяной Алексеевной - если не контролем над исполнением указов и поручений главы государства, то точно в борьбе с коррупцией участвует.

А уж как выстроить баланс между безопасностью государства и критикой оппозицией недостатков - это, по-видимому, будет следующим этапом работы по списку многочисленных проблем российского государства, предметом более тонкой настройки его функционирования.