В Национальной полиции констатируют возникновение проблем с захоронением граждан в Украине из-за проволочек судов в связи с вступлением в действие новых поправок в Уголовный процессуальный кодекс. Об этом сегодня во время видеоселекторного совещания с руководителями всех структурных и территориальных подразделений полиции Украины заявил заместитель главы Нацполиции - начальник Главного следственного управления Виталий Невгад, передает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"У нас за эти 10 дней зафиксировано 7782 факта смерти граждан. Следователями рассмотрено 5849 фактов. То есть, это не является проблематикой. В Единый список досудебных расследований внесено 1949 фактов. И здесь есть определенные сложности", - сказал Невгад.

Он добавил, что действительно по всем этим фактам (1925 из 1949) назначены экспертизы. Однако пока от судов получено разрешений на выдачу тел для захоронения в течение суток - 794 разрешения (41% от общего количества предоставленных ходатайств), в течение двух суток - 753 (39%), на третьи сутки - 259 разрешений (13%). Кроме того, фиксируются сроки более четырех суток - это более 120 разрешений (или 6,5% от количества поданных ходатайств).

"Это первый момент, когда количество ходатайств в судах с каждым днем ​​будет расти. Второе - возможность направления представлений в суды в вечернее время или в выходные дни. Это тоже пока в некоторых регионах является проблемой", - отметил Виталий Невгад.

Поэтому заместитель главы Нацполиции отметил необходимость немедленного проведения на местах встреч с представителями судов и прокуратуры.

Напомним, изменения в УПК Украины в части мер обеспечения уголовного производства, сроков досудебного расследования, осуществления экспертиз и другого вступили в силу 15 марта 2018 года.

Автор скандальных поправок в УПК, нардеп Андрей Лозовой заверил, что они никак не повлияют на сроки захоронения.

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