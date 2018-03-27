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Найем: Коломойский частично поддерживает "НФ". Не знаю, какие у него отношения с Тимошенко, но он вполне может диверсифицировать риски
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27.03.2018 18:32
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Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем в интервью главному
редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что у бизнесмена
Игоря Коломойского в Верховной Раде есть "прямые симпатики".
Парламентарий подчеркнул, что не знает, какие у одного из
собственников группы "Приват" отношения с лидером "Батьківщини"
Юлией Тимошенко, но отметил, что бизнесмен частично поддерживает
"Народный фронт". Найем: У него в парламенте есть прямые
симпатики: которые были с ним в бизнесе или работали с ним в УКРОП
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Он назвал Коломойского
"человеком, который есть везде понемногу"."У него в парламенте есть
прямые симпатики: которые были с ним в бизнесе или работали с ним в
УКРОП. Очевидно, что он частично поддерживает "Народный фронт". Я
не знаю, какие у него сейчас взаимоотношения с Юлией Владимировной
(лидером "Батьківщини" Юлией Тимошенко. – ), но я
думаю, что он вполне может как-то диверсифицировать свои риски
(надо смотреть, как они будут действовать дальше)", – отметил
Найем.О влиянии Коломойского на "Народный фронт" заявлял также
нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко.Бизнесмен говорил в
декабре 2015 года, что не поддерживает Тимошенко и называл ее
"проституткой". "Нельзя быть немножко беременной. Нельзя быть
в оппозиции и в правительстве одновременно", – сказал тогда
Коломойский.
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