Почти $3 тыс. ежемесячно платит за аренду квартиры для семьи народного депутата Антона Геращенко его 62-летний тесть Алексей Шамбур.

Об этом сообщают журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает со ссылкой на .

В квартиру на 190 квадратов в центре на Печерске семья парламентария въехала на второй год его депутатства - в 2016-м. В тот же год тесть нардепа зарегистрировал ЧП с "научной деятельности" и начал финансировать проживания зятя.

"Это наша общае с тестем решение, нас это устраивает", - сказал Геращенко.

Алексей Шамбур постоянно проживает в Полтаве. Около десяти лет он не получал дохода, а с 2016 года успел заработать около 270 тыс. грн.

"Вместе с тем его расходы на аренду квартиры, в которой он живет превышают полтора миллиона гривен. Кроме того еще около миллиона Шамбур в том же 2016 году выложил за внедорожник Santa Fe, которым пользуется Геращенко", - сообщает СМИ.

Геращенко объяснил, что тесть оплачивает квартиру с накоплений, однако каким образом заработанных, сказать не смог.

На этаже, на котором живет нардеп во время сдачи дома была одна квартира, позже "разбита" на две - 190 кв.м. и 70 кв.м.

Владельцем обеих квартир записан Александр Даниленко. Который, имея жилье на Печерске, живет на окраине отдаленного жилого массива - Троещине.

Собственником соседнеq с Геращенко квартиры вместо Даниленко стал адвокат Сергей Ныжный, который в 2016-м году работал с помощницей нардепа. Однако адвокат связь опровергает: "Все знают нардепа Антона Геращенко, многие мои коллеги могли представлять его интересы. Сам же я этого никогда не делал".

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