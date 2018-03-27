Берлин отвесил Лондону полновесный щелчок по носу: сегодня в Германии получен полный комплект разрешений на строительство газопровода «Северный поток-2»

Юрий Баранчик

О том, что означает данное решение властей Германии для российско-германских отношений и, в целом, для российско-европейских отношений в контексте провокации с отравлением британским спецслужбами бывшего советского разведчика Скрипаля в интервью ИА REX рассказал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

«В последние дни события продолжают развиваться с калейдоскопической быстротой. Не успели еще вчера СМИ и эксперты полностью оценить все последствия высылки Германией и рядом других европейских стран российских дипломатов по требованию Британии и в знак солидарности с Лондоном, как сегодня в Германии новая громкая новость - компания Nord Stream 2 AG согласие на строительство и эксплуатацию газопровода в германской ИЭЗ. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало дозволение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ.

Таким образом, компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство газопровода «Северный поток-2» от Берлина. Это решение властей Германии, точно, имеет целый ряд пластов. Во-первых, экономический – власти Германии поставили окончательную точку в вопросе о том, будет ли Германия строить «СП-2» или нет. Ответ сегодня получен – будет. И никакие брюссельские структуры больше этот проект удерживать не смогут. Берлин смог отделить экономику от политики и в скором времени станет самым влиятельным газовым хабом в Европе. В условиях грядущего серьезного сокращения газового транзита через Украину, экономическое и геополитическое влияние Германии в Европе только увеличивается.

Во-вторых, решение Берлина о разрешении строительства газопровода в 30-ти километровой зоне является для всех и, прежде только, Британии, гораздо более серьезным политическим сигналом, чем высылка 4 российских дипломатов. Тем самым, Германия показала свое раздражение тем, что Британия манипулирует евроатлантической солидарностью, не имея на руках никаких реальных аргументов причастности Москвы к отравлению Скрипаля.

Но, конечно, гораздо более важным политическим сигналом является то, что данным жестом Германия показывает всем, что а) отношения с Россией портиться в угоду британцам не будут; б) они имеют надежный экономический, геополитический фундамент; и в) что отношения России и Германии по обеспечению общеевропейской экономической и энергетической безопасности имеют хитрый характер».

ИА REX напоминает, что предварительно 31 января 2018 года Горное ведомство Штральзунда выдало дозволение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части.

«Мы рады, что все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км получены», – говорит Йенс Ланге, менеджер по получению разрешений в Германии, Nord Stream 2 AG. - Эти разрешения – результат интенсивной работы, начатой в апреле 2017 и проведенной в соответствии с национальным законодательством. Процесс получения разрешений показал, что газопровод «Северный поток ‑ 2» необходим для удовлетворения дефицита импорта газа в ЕС в будущем».

Ланге отметил, что газопровод повысит безопасность энергопоставок и будет помогать развитию конкурентного рынка газа ЕС, так как является самым экономичным и экологичным способом транспортировки из крупнейших месторождений газа потребителям в Европе.

Кроме того, он будет построен экологически безопасным способом с кратковременным и локальным воздействием на окружающую среду и поможет достичь целей ЕС по декарбонизации, т.к. газовые электростанции производят на 50% меньше выбросов CO2 по сравнению с угольными.

«Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала строительства в 2018 году» - подчеркнул представитель компании.