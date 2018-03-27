Берлин отвесил Лондону полновесный щелчок
по носу: сегодня в Германии получен полный комплект разрешений на
строительство газопровода «Северный поток-2»
Источник - .
О том, что означает данное решение
властей Германии для российско-германских отношений и, в целом, для
российско-европейских отношений в контексте провокации с
отравлением британским спецслужбами бывшего советского разведчика
Скрипаля в интервью ИА REX рассказал шеф-редактор аналитической
редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.
«В последние дни события продолжают
развиваться с калейдоскопической быстротой. Не успели еще вчера СМИ
и эксперты полностью оценить все последствия высылки Германией и
рядом других европейских стран российских дипломатов по требованию
Британии и в знак солидарности с Лондоном, как сегодня в Германии
новая громкая новость - компания Nord Stream 2 AG
согласие на строительство и
эксплуатацию газопровода в германской ИЭЗ.
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало
дозволение на строительство 30-километрового участка в соответствии
с Горным законом ФРГ.
Таким образом, компания
Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений
на строительство газопровода «Северный поток-2» от Берлина. Это
решение властей Германии, точно, имеет целый ряд пластов.
Во-первых, экономический – власти Германии поставили окончательную
точку в вопросе о том, будет ли Германия строить «СП-2» или нет.
Ответ сегодня получен – будет. И никакие брюссельские структуры
больше этот проект удерживать не смогут. Берлин смог отделить
экономику от политики и в скором времени станет самым влиятельным
газовым хабом в Европе. В условиях грядущего серьезного сокращения
газового транзита через Украину, экономическое и геополитическое
влияние Германии в Европе только увеличивается.
Во-вторых, решение Берлина о
разрешении строительства газопровода в 30-ти километровой зоне
является для всех и, прежде только, Британии, гораздо более
серьезным политическим сигналом, чем высылка 4 российских
дипломатов. Тем самым, Германия показала свое раздражение тем, что
Британия манипулирует евроатлантической солидарностью, не имея на
руках никаких реальных аргументов причастности Москвы к отравлению
Скрипаля.
Но, конечно, гораздо более важным
политическим сигналом является то, что данным жестом Германия
показывает всем, что а) отношения с Россией
портиться в угоду британцам не будут; б) они имеют
надежный экономический, геополитический фундамент; и
в) что отношения России и Германии по обеспечению
общеевропейской экономической и энергетической безопасности имеют
хитрый характер».
ИА REX напоминает, что
предварительно 31 января 2018 года Горное ведомство Штральзунда
выдало дозволение на строительство и эксплуатацию морского участка
газопровода «Северный поток – 2» в территориальных
водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной
части.
«Мы рады, что все необходимые
разрешения для германского участка общей протяженностью 85 км
получены», – говорит Йенс Ланге, менеджер по получению разрешений в
Германии, Nord Stream 2 AG. - Эти разрешения – результат
интенсивной работы, начатой в апреле 2017 и проведенной в
соответствии с национальным законодательством. Процесс получения
разрешений показал, что газопровод
«Северный поток ‑ 2» необходим для удовлетворения
дефицита импорта газа в ЕС в будущем».
Ланге отметил, что газопровод
повысит безопасность энергопоставок и будет помогать развитию
конкурентного рынка газа ЕС, так как является самым экономичным и
экологичным способом транспортировки из крупнейших месторождений
газа потребителям в Европе.
Кроме того, он будет построен
экологически безопасным способом с кратковременным и локальным
воздействием на окружающую среду и поможет достичь целей ЕС по
декарбонизации, т.к. газовые электростанции производят на 50%
меньше выбросов CO2 по сравнению с угольными.
«Процедуры получения разрешений в
других четырех странах вдоль маршрута газопровода – России,
Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2
ожидает получить оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы до начала
строительства в 2018 году» - подчеркнул представитель компании.