Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обвинил оппозицию в организации стихийного митинга в столице региона, сообщает Ura.ru.

Известно, что в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, Тулеев заявил, что существуют провокаторы, готовые "бузотерить" вне зависимости от повода.

"Как обычно, на горе людском вся эта оппозиционная сила в момент приехала сюда. Идут по домам, по предприятиям, которые рядом расположены. Это вообще не родственники погибших. Это те, кто постоянно бузотерит. Мы работаем с ними, говорим, что это святотатство", - заявил Тулеев.

Сообщается, что ранее участники митинга в Кемерово потребовали отставки властей. Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово для проведения совещания по ликвидации последствий пожара.