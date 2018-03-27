В ходе митинга в российском Кемерово в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" отец, потерявший в этой трагедии дочь, рассказал о последнем телефонном разговоре с ней. Видеозапись его выступления опубликовал телеканал "Настоящее время". Мужчина рассказал, что дочь позвонила ему, когда увидела дым. Отец пытался попасть к ней, но спасатели не пустили его. "Я кричал, с дочерью разговаривал. Она сказала: "Папа, я тебя люблю. Я задыхаюсь, теряю сознание", – сказал мужчина. | Мужчина рассказал, что пытался попасть к дочери, но спасатели не пустили его Скриншот: Настоящее Время / YouTube Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.видео Видео: Настоящее Время / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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