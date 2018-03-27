Нужно менять систему. Чтобы в этой новой системе места не было всем этим Гозманам с их триклятыми либеральными ценностями, где деньги дороже человеческой жизни, где нет места для совести и человеческого сострадания.

М.К.

Кто в нашей стране не знает Леонида Гозмана и кто не слышал про «Эхо Москвы»? В Кемерово догорает торговый центр, пожарные ещё не могут пробиться в залы на четвёртом этаже, а на сайте «Эха Москвы» появляется обличающий текст от Леонида Гозмана:

Хорошо ли Вы спите, господин президент? Это ведь не просто кошмар. Это демонстрация того, что собой представляет система. Ваша система, господин президент, та самая, которая сейчас триумфально выиграла выборы. Не рассказывайте, что пожары бывают везде. «Везде» президент страны уже был бы на месте трагедии, а не красовался бы на телеэкране в качестве героя фильма о самом себе. «Везде» телевидение прервало бы передачи и каждые пять минут передавало бы сводки из Кемерово. «Везде» губернатор и министр по чрезвычайным ситуациям, в подчинении которого, кстати, те самые пожарные инспектора, что проверяли «Зимнюю Вишню», немедленно подали бы прошение об отставке. Но это так, правила приличия, которые не всем ведомы. Важно другое. Именно тотальная коррупция, отсутствие у чиновников любого уровня какой-либо ответственности перед людьми, но зато полная зависимость от вышестоящего начальства и есть причина пожаров, Волоколамска, ледяных глыб, падающих на голову, и всего прочего. Надо отдавать себе отчет – при этой политической системе, при Вас, господин президент, ничего не изменится. Разве, что к худшему. «Вы и убили-с!»

Я привёл текст дословно, чтобы меня потом не обвинили в передёргивании фактов, разжигании ненависти и мракобесии.

Гозман уже нашёл и назвал виновных: это президент Путин, система и те, кто Путина выбрал на новый президентский срок. «Вы и убили-с».

А я, как это не странно, соглашусь с правдорубом Гозманом – Путин виноват. Виноват, во-первых, потому, что он президент страны. Всё победы — его заслуга, как президента. И все трагедии – его вина. Как президента.

Но есть ещё и во-вторых. Это система. Система, которая создавалась ещё при Ельцине и Гайдаре, при гайдаровском советнике Леониде Гозмане. Система, которая главной ценностью объявила деньги. Ценность жизни простого человека, жизни детей и стариков, суверенитет страны и вообще существование страны, совесть и сострадание – это всё было объявлено пережитками социализма. «Руби капусту» любой ценой и «вали за бугор» — это система, в которой мы и сейчас существуем.

И Вы, господин президент, пытаетесь эту систему реформировать, договориться, объяснить и убедить. Чтобы без потрясений, чтобы, не дай Бог, без крови, как-то консолидировать, модернизировать к взаимному удовольствию всех заинтересованных сторон.

Почему Вы за эти годы так и не поняли, что «гозманов» нельзя уговорить или усовестить? Нельзя реформировать систему, которую создавали Ельцин, Гайдар и тот же Гозман, который был, ещё раз напомню, советником Гайдара.

Да, сейчас найдут виновников трагедии в лице администраторов, пожарников и охранников. В этом торговом центре. А сколько ещё таких торговых центров, которые раньше были фабриками и заводами, которые сейчас работают с нарушением многочисленных правил? Прав Гозман — это система. Система, которая настроена на получение своего персонального профита любой ценой . Бизнес, который зарабатывает в России, а деньги хранит в Лондоне – это только часть системы. И перестановкой губернаторов, «накруткой» пожарников и полицейских, проверками два раза в день, ужесточением законодательства эту систему изменить нельзя, как нельзя на кривом старом фундаменте построить новый дом.

Вы не хотите потрясений, не хотите обижать коллективного «Гозмана», хотите избежать возможной крови? А дети сгорели. Живьём сгорели. А «гозманы» пишут обличительные речи, без единого слова соболезнования и сострадания. Одна злоба и желчь. Чего им соболезновать «ватникам», если они выбрали Путина и его «систему»?

По-человечески жалко людей. И тех, кто погиб, и их родственников. Страшная беда. Но, не последняя. И нужно сделать, господин президент, всё, чтобы такие трагедии больше не повторялись. Нужно менять систему. Чтобы в этой новой системе места не было всем этим Гозманам с их триклятыми либеральными ценностями, где деньги дороже человеческой жизни, где нет места для совести и человеческого сострадания.