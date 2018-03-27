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Белковский: С вероятностью 65% чемпионат мира по футболу пройдет в России, 35% за то, что его там не будет
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27.03.2018 18:48
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До отравления в Великобритании российского экс-разведчика Сергея
Скрипаля вероятность переноса финальной части чемпионата мира по
футболу в другу страну не превышала 10%. Такое мнение российский
политолог Станислав Белковский высказал в эфире авторской программы
основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на телеканале "112
Украина". Белковский: Руководство ФИФА в достаточной степени
коррумпировано Россией Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com в
авторской программе Дмитрия Гордона на телеканале "112
Украина" сказал российский политолог и политтехнолог
Станислав Белковский."Мы должны понимать, как принимаются такого
типа решения. ФИФА формально и политически независима от
политических властей, так было десятилетиями. Кроме того,
руководство ФИФА в достаточной степени коррумпировано Россией.
Когда в отставку уходил прежний глава этой организации Зепп
Блаттер, казалось, что что-то изменится, но на смену ему пришел
человек из той же руководящей команды международного футбола Джанни
Инфантино, прежний директор-распорядитель УЕФА", – подчеркнул
политолог.По его мнению, чтобы столь крупный турнир перенесли в
другую страну, должно случиться нечто экстраординарное."Отравление
Скрипаля (бывший российский шпион Сергей Скрипаль 4 марта был
отравлен в британском Солсбери. – ) положило начало
некоему новому этапу в системе противоречий между Россией и
Западом, следовательно зарекаться от того, что чемпионат мира ФИФА
перенесет, не стал бы. Тем более, что Великобритания вполне готова
к его проведению, вся структура там существует. Но главные
мероприятия были изначально заточены под Россию, билеты уже
проданы, и если ФИФА будет переносить чемпионат, она столкнется с
огромным количеством исков, финансовых проблем, а главное –
поставит под сомнение собственную независимость от политиков", –
заявил Белковский.Гордон напомнил о своем прогнозе, сделанном в
октябре 2017 года, – что чемпионат у России отберут. Он
поинтересовался мнением гостя, каковы шансы на такое развитие
событий."Я считаю, что с вероятностью 65% чемпионат пройдет в
России, 35% – за то, что его там не будет. Еще два месяца
назад я бы сказал, что это 90% и 10%. То есть ситуация с
отправлением Скрипаля положение вещей изменила. Пока не совершенно
и не окончательно, но изменила", – ответил Белковский.
Белковский: Путин будет окружать себя гаремом
мальчиков. Читайте полную версию интервью
Финальная часть чемпионата мира по футболу должна пройти в
России с 14 июня по 15 июля 2018 года.После инцидента с
отравлением Скрипаля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
заявила, что ни один министр или член королевской семьи не поедет
на ЧМ в Россию.Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сказал, что
предстоящий чемпионат мира по футболу в РФ похож на Олимпиаду 1936
года в столице нацистской Германии Берлине.Власти Исландии, Польши,
Австралии и ряда других стран заявили о неприезде на чемпионат в
Россию официальных лиц.
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