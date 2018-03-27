До отравления в Великобритании российского экс-разведчика Сергея Скрипаля вероятность переноса финальной части чемпионата мира по футболу в другу страну не превышала 10%. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский высказал в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на телеканале "112 Украина". Белковский: Руководство ФИФА в достаточной степени коррумпировано Россией Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com в авторской программе Дмитрия Гордона на телеканале "112 Украина" сказал российский политолог и политтехнолог Станислав Белковский."Мы должны понимать, как принимаются такого типа решения. ФИФА формально и политически независима от политических властей, так было десятилетиями. Кроме того, руководство ФИФА в достаточной степени коррумпировано Россией. Когда в отставку уходил прежний глава этой организации Зепп Блаттер, казалось, что что-то изменится, но на смену ему пришел человек из той же руководящей команды международного футбола Джанни Инфантино, прежний директор-распорядитель УЕФА", – подчеркнул политолог.По его мнению, чтобы столь крупный турнир перенесли в другую страну, должно случиться нечто экстраординарное."Отравление Скрипаля (бывший российский шпион Сергей Скрипаль 4 марта был отравлен в британском Солсбери. – ) положило начало некоему новому этапу в системе противоречий между Россией и Западом, следовательно зарекаться от того, что чемпионат мира ФИФА перенесет, не стал бы. Тем более, что Великобритания вполне готова к его проведению, вся структура там существует. Но главные мероприятия были изначально заточены под Россию, билеты уже проданы, и если ФИФА будет переносить чемпионат, она столкнется с огромным количеством исков, финансовых проблем, а главное – поставит под сомнение собственную независимость от политиков", – заявил Белковский.Гордон напомнил о своем прогнозе, сделанном в октябре 2017 года, – что чемпионат у России отберут. Он поинтересовался мнением гостя, каковы шансы на такое развитие событий."Я считаю, что с вероятностью 65% чемпионат пройдет в России, 35% – за то, что его там не будет. Еще два месяца назад я бы сказал, что это 90% и 10%. То есть ситуация с отправлением Скрипаля положение вещей изменила. Пока не совершенно и не окончательно, но изменила", – ответил Белковский. Белковский: Путин будет окружать себя гаремом мальчиков. Читайте полную версию интервью Финальная часть чемпионата мира по футболу должна пройти в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.После инцидента с отравлением Скрипаля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ни один министр или член королевской семьи не поедет на ЧМ в Россию.Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сказал, что предстоящий чемпионат мира по футболу в РФ похож на Олимпиаду 1936 года в столице нацистской Германии Берлине.Власти Исландии, Польши, Австралии и ряда других стран заявили о неприезде на чемпионат в Россию официальных лиц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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