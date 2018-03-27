На оккупационную власть России в вопросе возвращения Крыма должно больше давить украинское общество, а не надеяться только на руководство страны и общественные организации.

Такое мнение высказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз

«Одним из аспектов является привлечение не только власти и общественных организаций Крыма, но и граждан Украины. Когда украинский народ нуждался в такой поддержке в Крыму, мы исходили десятками тысяч. Когда я говорю, что мы знаем, на что Россия способна, то они тоже должны знать, на что мы способны вместе. Там не только крымские татары страдают. Там страдают и украинцы. это касается только общества. Такого рода действия, например, блокировать посольства в случае обострения ситуации в Крыму — это дело общественности «, — отметил он , информирует svodka.net.

Чийгоз заметил, что в этом вопросе должна быть последовательная и плодотворная работа власти.

«Я вижу, как осторожный корпус через себя переносит это. То, что президент стоит на этом, говорит о позиции главы государства. В этом случае роль граждан должна быть еще более активной. Давайте этом террористу покажем, что если мы говорим о политзаключенных , то это дело не только общественных организаций «, — подчеркнул заместитель председателя Меджлиса.

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Кроме того, Чийгоз добавил, что подобные действия приближают тот момент, когда Крым выйдет из оккупации.

«Эта дата может прийти также неожиданно, как она пришла 2014 года», — считает он.

Политик отметил, что после деоккупации полуострова основным станет вопрос изменения отношения государства к Крыму и крымских татар.

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«Ведь когда говорят, кто сдал Крым, то ищут персоналии, а я всегда говорю, что это гораздо глубже проблема. Не было Украины в Крыму. Основной мотив этот был. Украинский в Крыму в основном считались крымские татары», — подытожил Чийгоз.

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