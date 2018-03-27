|Пожар в Кемерово: Мэй выразила Путину соболезнования
|27.03.2018 18:56
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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.Власти заявили о гибели 64 человек.По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их снимали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Президент РФ Владимир Путин назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.
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