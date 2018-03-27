Британское посольство в Москве обнародовало письмо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с соболезнованиями после пожара в Кемерово, адресованное российскому президенту Владимиру Путину. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Мэй: В своих мыслях и молитвах британский народ сейчас вместе с семьями тех, кто потерял своих близких Фото: ЕРА "Я пишу вам, чтобы выразить мои соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово. В своих мыслях и молитвах британский народ сейчас вместе с семьями тех, кто потерял своих близких при таких ужасных обстоятельствах", – написала Мэй в официальном письме Путину. https://www.facebook.com/ukinrussia/posts/1927057950661159 Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.Власти заявили о гибели 64 человек.По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их снимали пожарные.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Президент РФ Владимир Путин назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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