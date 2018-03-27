На грани энергетического кризиса оказались города Приирпенья. Об этом 27 марта сообщает информационный портал "Левый берег" со ссылкой на сообщение общественного деятеля Алексея Зиневича, передает

"Только за три последних года количество жителей города Ирпень выросло вдвое - с 42 тыс. до 90 тыс. Инфраструктура не в состоянии выдержать такую ​​нагрузку, а местные власти не очень интересуется вопросами коммуникации (электричества, водоснабжения, канализации), дорогами, садами, школами, больницами. Города в пригороде сегодня оказались на грани энергетического кризиса, - пишет автор. - Жители уже страдают от низкого качества воды, и сейчас есть риск однажды остаться без питьевой воды, потому что даже с бурением дополнительных скважин, масштабы и скорость ее использования превышают запас".

Также автор обращает внимание на незаконную вырубку столетних грабов и дубов в городах: "Гости из столицы едут, чтобы полюбоваться очередной, обустроенной на месте срубленного леса, "клумбой". Но давайте более сознательно посмотрим на ситуацию. Центральная площадь "города парков" Ирпеня, как "окрестили" его местные власти, стоила бюджету города почти 200 млн, в то время новых садов, школ, или больницы в конце концов, которая обойдется максимум в 60 млн, в городе почему-то не появилось. Для записи ребенка в садик необходимо годами находиться в очереди, школы переполнены - маленькие дети учатся в 2-3 смены". Все это становится очевидным для покупателей "дешевой" недвижимости в пригороде лишь тогда, когда они начинают лично с этим сталкиваться.

В своей публикации Алексей Зиневич отмечает негативные политические тренды местной власти быстро распространяются в Киевской области - массовое неконтролируемое уничтожение вековых лесов и бесконтрольная продажа земли: "Если не остановить этот процесс и позволить местной власти бесконтрольно уничтожать ресурсы нашего города и общины, то через пару лет наши города навсегда потеряют свое зеленое наследие, которое веками хранили наши отцы и деды. Жители Бучи, Ворзеля, Гостомеля, других городов Киевской области согласятся со мной, потому что проблемы, которые сегодня беспокоят жителей нашего края - очень похожи".

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