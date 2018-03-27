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Генсек НАТО объяснил, почему Альянс выслал российских дипломатов
27.03.2018 18:59
Генсек НАТО объяснил, почему Альянс выслал российских дипломатов Выдворение российских дипломатов из альянса будет иметь четкие последствия для безответственного поведения России, считает Йенс Столтенберг. Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Россия будет иметь меньше возможностей для шпионажа. Об этом во вторник, 27 марта, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в штаб-квартире Альянса.

Таким образом он прокомментировал решение о высылке дипломатов РФ из НАТО.

«Решение о сокращении представительства России в НАТО означает уменьшение ее возможностей в ведении разведывательной деятельности в рамках альянса», — сказал он.

Генсек подчеркнул, что этот шаг будет иметь четкие последствия для безответственного поведения России.

«Это четкий ответ, но это не означает изменения политики НАТО в отношении России», — отметил он, напомнив, что НАТО сохраняет свой подход к РФ, который заключается в сдерживании и диалоге.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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