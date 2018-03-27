Россия будет иметь меньше возможностей для шпионажа. Об этом во вторник, 27 марта, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в штаб-квартире Альянса.

Таким образом он прокомментировал решение о высылке дипломатов РФ из НАТО.

«Решение о сокращении представительства России в НАТО означает уменьшение ее возможностей в ведении разведывательной деятельности в рамках альянса», — сказал он.

Генсек подчеркнул, что этот шаг будет иметь четкие последствия для безответственного поведения России.

«Это четкий ответ, но это не означает изменения политики НАТО в отношении России», — отметил он, напомнив, что НАТО сохраняет свой подход к РФ, который заключается в сдерживании и диалоге.

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