|Генсек НАТО объяснил, почему Альянс выслал российских дипломатов
|27.03.2018 18:59
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Россия будет иметь меньше возможностей для шпионажа. Об этом во вторник, 27 марта, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в штаб-квартире Альянса.
Таким образом он прокомментировал решение о высылке дипломатов РФ из НАТО.
«Решение о сокращении представительства России в НАТО означает уменьшение ее возможностей в ведении разведывательной деятельности в рамках альянса», — сказал он.
Генсек подчеркнул, что этот шаг будет иметь четкие последствия для безответственного поведения России.
«Это четкий ответ, но это не означает изменения политики НАТО в отношении России», — отметил он, напомнив, что НАТО сохраняет свой подход к РФ, который заключается в сдерживании и диалоге.
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