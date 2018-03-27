Анализ противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия, за последние пять лет показывает, что в среднем ежегодно разоблачается около 6800 преступлений этой категории. Об этом сегодня во время видеоселекторного совещания с руководителями всех структурных и территориальных подразделений полиции рассказал Первый заместитель Председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает

Если в 2016 году этот показатель сократился до 6000 преступлений, то уже в 2017 году - вырос до почти 8000, уточнил он.

"Хочу подчеркнуть, что эффективные результаты противодействия незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ именно в 2017 году были достигнуты благодаря проведению целевых отработок на территории государства. Во время их проведения фактические результаты изъятия оружия были втрое больше, чем во время обычного режима работы подразделений Нацполиции", - сказал Аброськин.

Он добавил, что за два месяца 2018 года зарегистрировано более 1,2 тысячи таких правонарушений.

Напомним, что сейчас в Украине, по данным ГПУ и ряда профильных экспертов, наблюдается всплеск организованной преступности.

Экс-руководитель ГУБОП В.Кур, в частности, убежден, что уровень преступности в Украине сегодня выше, чем в 90-е.

Вероятно, именно следовательно, в НПУ создали новое подразделение, которое должно бороться с ОПУ. Сейчас идет конкурс на избрание его руководителя.

Согласно информации отдельных СМИ, возглавить вновь подразделение по борьбе с оргпреступностью может именно Аброськин.

Заметим, что за год указанный милиционер, согласно его же декларации о доходах, разбогател минимум в два раза.

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