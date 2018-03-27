Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что у бизнесмена Игоря Коломойского в Верховной Раде есть "прямые симпатики". Парламентарий подчеркнул, что не знает, какие у одного из собственников группы "Приват" отношения с лидером "Батьківщини" Юлией Тимошенко, но отметил, что бизнесмен частично поддерживает "Народный фронт". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Найем: У него в парламенте есть прямые симпатики: которые были с ним в бизнесе или работали с ним в УКРОП Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Он назвал Коломойского "человеком, который есть везде понемногу"."У него в парламенте есть прямые симпатики: которые были с ним в бизнесе или работали с ним в УКРОП. Очевидно, что он частично поддерживает "Народный фронт". Я не знаю, какие у него сейчас взаимоотношения с Юлией Владимировной (лидером "Батьківщини" Юлией Тимошенко. – ), но я думаю, что он вполне может как-то диверсифицировать свои риски (надо смотреть, как они будут действовать дальше)", – отметил Найем.О влиянии Коломойского на "Народный фронт" заявлял также нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко.Бизнесмен говорил в декабре 2015 года, что не поддерживает Тимошенко, и называл ее "проституткой". "Нельзя быть немножко беременной. Нельзя быть в оппозиции и в правительстве одновременно", – сказал тогда Коломойский. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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