|Нашли тело мужчины с рублеными ранами
|27.03.2018 19:05
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27 марта в одной из львовских квартир обнаружили тело 40-летнего мужчины. Он умер от многочисленных рубленых ран.
Подозреваемого в преступлении задержали, передает со ссылкой на .
Около 8:00 тело убитого обнаружил его дядя в своей квартире. Он
вызвал полицию и врачей. Через многочисленные раны на теле мужчина
скончался.
"К совершению преступления причастен 40-летний львовянин, знакомый погибшего. Мужчины вместе распивали спиртное, между ним возник конфликт, в ходе которого преступник тесаком нанес потерпевшему многочисленные рубленые раны ", -рассказала в отделе коммуникации полиции Львовской области.
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