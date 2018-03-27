27 марта в одной из львовских квартир обнаружили тело 40-летнего мужчины. Он умер от многочисленных рубленых ран.

Подозреваемого в преступлении задержали, передает со ссылкой на .

Около 8:00 тело убитого обнаружил его дядя в своей квартире. Он вызвал полицию и врачей. Через многочисленные раны на теле мужчина скончался.

Телесные повреждения погибшему нанес его знакомый, с которым они вместе распивали спиртное.

"К совершению преступления причастен 40-летний львовянин, знакомый погибшего. Мужчины вместе распивали спиртное, между ним возник конфликт, в ходе которого преступник тесаком нанес потерпевшему многочисленные рубленые раны ", -рассказала в отделе коммуникации полиции Львовской области.

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