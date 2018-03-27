В Украине с 4 апреля заработает новая система контроля качества и безопасности пищевых продуктов.

Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина, информирует svodka.net.

Украина включили в список из 16 стран, пострадавших из-за конфликтов, где отмечаются проблемы с достаточными объемами продовольствия.

Как отмечается, с этого дня вступит в силу закон «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных».

Новый документ создаст условия для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции для потребителей и устанавливает четкие и прозрачные процедуры проверок. Это позволит свести к минимуму коррупционные риски и поспособствует развитию честной конкуренции.

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В сообщении подчеркивается, что предприятия будут испытывать в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей. Например, в магазине, где продается упакованная продукция длительного хранения, рисков меньше, чем в магазине, где продается свежее мясо.

Также, по новому закону, инспекторы Госпотребслужбы будут осуществлять проверки согласно акту проверки. Этот документ должен содержать исчерпывающую информацию о количестве вопросов для проверки и должен быть публичным.

За нарушение новых правил предусмотрены штрафные санкции на сумму до 70 тыс. грн в зависимости от правонарушения. Если будут обнаружены факторы, представляющие угрозу для жизни и здоровья человека, инспектор сможет временно приостановить производство или обращение продуктов или кормов.

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