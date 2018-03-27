Ряд стран запланировали правительственный бойкот к предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет этим летом на территории России, сообщает со ссылкой на The Sun.

По информации издания, осторожный бойкот планируют провести официальные лица из Польши, Дании, Швеции, Австралии и Японии.

Ожидается, что в ближайшее время к бойкоту присоединятся правительства других государств.

Примечательно, что бойкот должен быть применен только к официальным членам правительства, а футболисты все же выступят на ЧМ-2018.

Напомним, что ранее Исландия объявляла о дипломатическом бойкоте направленом на ЧМ-2018.

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