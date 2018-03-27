Популярная украинская артистка Джамала станет мамой уже в апреле и рожать будет в Украине. Об этом она рассказала в интервью журналу ELLE.

"Рожать буду в Украине. Я доверяю людям, которых хорошо знаю. Меня наблюдает врач, с которым я консультируюсь уже семь лет", - рассказала артистка.

"Говорят, что там условия лучше. Некоторые хотят рожать в Америке, чтобы у ребенка сразу было гражданство. Мне это не нужно. Если вдруг мой ребенок потом решит туда поехать учиться – пожалуйста. Но мне бы очень хотелось, чтобы дети, даже уезжая в другую страну для получения образования, потом возвращались и работали на развитие Украины", - отметила певица.

Ребенок появится уже в апреле, но артистка до последнего не планирует раскрывать пол и имя малыша.

"Нет, об этом я пока не хочу говорить, раскрывать секрет не буду. Варианты имен есть, но могу сказать только, что оно будет крымско-татарским", - рассказала артистка.

Она добавила, что ребенка обязательно будет воспитывать в мусульманских традициях.

"В первые дни после рождения отец или мулла обязательно должен шепнуть на ухо ребенку его имя и прочитать определенную молитву. Считается, что в этот период дитя находится в поиске, следовательно важно назвать его имя и направить на верный путь. Ну, я думаю, что Бекир (муж Джамалы) к этому тщательно подготовится", - поделилась Джамала.

Рождение первенца Джамалы совпадает с проведением прямых эфиров "Голоса страны". Певица отметила, что декрета у нее не будет.

"Да, это правда, в следующем месяце начинаются прямые эфиры "Голоса". Получается, что декрета не будет. С 1+1 мы еще не обсуждали, какие могут быть варианты, но что-то придумаем. Если так совпадет, что во время прямого эфира я буду рожать, хотелось бы, чтобы меня заменил мой продюсер Игорь Тарнопольский.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, победительница Евровидения-2016 Джамала выпустила новый сингл "Крила". Автором музыки стала сама исполнительница, а слова написала Татьяна Милимко.

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