|Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе влаштували романтичні танці (ВІДЕО)
|27.03.2018 19:18
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Відомае зіркове подружжя Валерій Меладзе і Альбіна Джанабаєва нечасто з'являються на публіці разом і днями вперше чи не за останні півроку з'явились на публіці вдвох, не ховаючись від журналістів.
Пара відвідала весілля Валерія Сюткіна, екс-учасника гурту "Браво", якому виповнилося 60 років. Привітати ювіляра прийшли Ігор Ніколаєв, Валерія та інші зірки.
Закохані потануювали під ліричний трек свого колеги, лідера гурту "Моральный кодекс" Сергія Мазаєва.
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