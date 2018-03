Существует огромное количество теорий и обсуждений возможного кризиса в Америке, вариантов его протекания и к каким последствиям он может привести. Популярными являются предположения о возможности для Америки за счет гиперинфляции, списании долгов, дефолта и введения новой валюты амеро избавится от груза старых долгов и прийти в новый чудный мир без долгов, но с имеющийся военной мощью и развитым финансово-промышленным потенциалом. На мой взгляд, данные теории являются в корне неверными, так как не учитывают невозможность для Америки пройти через серьезный кризис.

Часть I

В настоящий момент Америка является наиболее крупной потребляющей экономикой мира. Страна занимает огромную долю в мировом ВВП, имеет развитую промышленность (остатки), огромное население, самые крупную в мире армию.Уровень жизни в Америке вызывает жуткую зависть у всех российских либералов и желание, шоб у нас было бы так же. Но как известно, за любое счастье чем-то приходится платить. Чем пришлось заплатить Америке? В Америке была уничтожена реальная экономика. Это произошло не из-за глупости или жадности отдельных буржуев и политиков, это справедливый процесс, связанный с потерей Америкой конкурентоспособности.

Процесс понятный, часто рассмотренный вдоль и поперек (я, в частности, его подробно описывал в Ржавая Америка-4. Проблема "Цунами Потребяторства!".

В результате, за последние пятьдесят лет, в Америке было построено постиндустриальное общество. В постиндустриальной экономике Америки адвокат оказывает услуги собачьему парикмахеру, тот собачке психоаналитика. Психоаналитик вправляет мозги адвокату. Вечером они втроем идут выпить в бар, причем делают это в кредит. Нужно учитывать, что слово «постиндустриальный» - это политкорректная замена слова «паразитический». Так же, как слово «афроамериканец» - замена слов «нигер» и «черножопый».

Смотрим Вики: Структура экономики США отличается ярко выраженной постиндустриальностью. Большая часть американского ВВП (79,4 % в 2004 году) создаётся в отраслях сферы услуг, куда относятся, прежде только, образование, здравоохранение, наука, финансы, торговля, различные профессиональные и личные услуги, транспорт и связь, услуга государственных учреждений. На долю материального производства (сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбная промышленность, добывающая и обрабатывающая промышленность, строительство), таким образом, остаётся 20,6 % ВВП. В сфере сельского хозяйства создаётся около 0,9 % ВВП, а промышленность даёт менее 20 % ВВП.

Учитывая, что значительная часть промышленности США - это паразитическая индустрия (производство предметов ненужного потребления), то по структуре экономики 40-45 % всей Америки - это просто паразиты-потребители, а еще 35-45 % - это производители и инфраструктура, зарабатывающие на обслуживании и обеспечении паразитов. Уже давно Америка неспособна самостоятельно обеспечить энергией и ресурсами своих паразитов. Они кормятся и существуют во многом за счет колониальных налогов.

Америка получает колониальные налоги за счет следующих основных механизмов:

= Эмиссия необеспеченных долларов;

= Продажа еще более не обеспеченных трежерис;

= Продажа очень-очень ценных акций;

= Продажа очень-очень надежных корпоративных облигаций;

= Продажа очень выгодных и очень надежных CDS;

= Привлечение денег в очень грамотно управляемые хедж фонды;

(и много других механизмов)

Все это плотно завязано на существование глобальной системы Нефть-Доллар, и монопольного права ФРС печатать главную мировую валюту.

В «Колониальные налоги Америки и их влияние на экономику» я пришел к выводу, что «колониальные налоги (выраженные в физическом смысле в завезенных товарах и ресурсах) занимают не менее 20 % в общем массиве доступных для потребления товаров и услуг в Америке».

Практически, зависимость от колониальных налогов намного больше, так как, кроме механизмов, завязанных на валютно-финансовую систему, существуют механизмы перераспределения богатства в пользу Америки за счет занижения цены ресурсов (нерыночными методами) и за счет заниженной стоимости труда (в первую очередь китайского). То есть до трети экономики Америки содержится за счет колониальных налогов.

Насквозь паразитической экономике Америки нужно все более и более низкие ставки по кредитам, все большие и большие суммы колониальных налогов, и все более и более низкая цена на ресурсы. При этом процесс становится самоподдерживающимся, рост количества паразитов разрушающе действует на индустрию. Разрушение индустрии увеличивает количество паразитов. Наукой это рассматривается как «проблема падающего возврата». В какой-то момент это прекратится либо в связи с объективной неспособностью мира предоставить Америке увеличивающиеся объемы ресурсов, либо в связи со сломом механизма взимания налога. Это в частности может произойти по следующим причинам:

= Гиперинфляция доллара;

= Обвал пирамиды государственного долга;

= Отказ нефтедобывающих стран и/или Китая от использования доллара в торговле;

= Катастрофическое падение объемов добычи нефти в персидском заливе;

= Война с Китаем;

= Мировая торговая война пошлин (а ля 1928-29 г.)

= Резкое разрушение или слишком серьезные проблемы Европы, Саудовской Аравии, Китая, Японии;

= Взрыв/подрыв "желтого камня" ;

= Серьезные гражданские (политические) волнения в Америке, выход каких-либо штатов из соединенного государства;

= Колоссальный обвал рынка акций и/или облигаций;

= Очень крупный теракт, технологическая авария, хакерская атака;

то есть какое-то событие, которое лишит доллар функции надежной мировой платежной и резервной валюты и тем самым экономически отрежет Америку от глобального мира и сделает невозможным «торговлю» и «оказание финансовых услуг» с Америкой (то есть сбор колониальных налогов).

Это далеко не полный список возможных крупных, серьезных "черных лебедей", которые могут прилететь и нагадить американцам на их возможность собирать колониальные налоги. Вероятность каждого отдельного события пока невелика, но вероятность того, что произойдет одно из событий, лишающее Америку возможность собирать колониальные налоги, намного выше нуля. Поэтому есть смысл рассмотреть, что произойдет в этом случае в Америке и ее способность пройти через соответствующий кризис с сохранением свой роли ведущей (или одной из ведущих) мировых держав.

Лишение Америки возможности получать колониальные налоги приведет к резкому, катастрофическому падению объёма реально доступных для американцев ресурсов и энергии. Причем связанное с этим падение уровня жизни не будет распределено равномерно по всем слоям общества и территориям Америки. В первую очередь это ударит по людям, живущим на фиксированные доходы (пособия, продуктовые карточки, пенсии, бюджетные зарплаты), а также людям, работающим в сферах экономики, напрямую завязанные на функционирование валютно-финансового механизма.

Давай те посмотрим, как в этом случае будет протекать кризис в Америке (В данном контексте кризис - это именно лишение возможности получать колониальные налоги, а не просто падение ВВП на несколько процентов)

Часть II

Прежде чем рассматривать ситуация дальше, я хочу показать некоторые страницы истории, и обсудить, какие из них можно сделать выводы.

В журнале Максим несколько лет тому назад была очень интересная «Фотоистория о страшном эксперименте над бедными людьми в США».

Прежде чем читать дальше, пожалуйста, перейдите по ссылке и потратьте несколько минут на то, чтобы ее прочитать. Обещаю, не пожалеете, получите массу удовольствия. Или посмотрите более сухую информацию в .

Итак, дальше написано для тех, кто прочитал статью в Максиме ;)

Любая однородная крупная группа американских негров, лишившись денег (ресурсов) и управления от белых, тут же опускается на уголовно-племенной уровень и начинает разрушать все, до чего может дотянуться. Мало-мальски приличные негры просто сбегают с таких территорий.

Это доказано научным экспериментом в проекте «Пруитт-Айгоу», а также научным экспериментом в Нью-Орлеане (наводнение).

За пятьдесят лет ситуация абсолютно не изменилась, негры не стали более социальными, культурными, работящими, белыми и пушистыми. В целом они, конечно, хорошие, но им мало сказок в детстве читали.

Обратите внимание, полиция боялась заходить на территорию района. При необходимости проводились рейды, по сути мини военные операции для борьбы с отдельными бандами.

По каждому дому американцы проводили отдельную армейско-полицейскую операцию для отлова и расселения людей. По каждому отдельному дому! Притом что пятьдесят лет тому назад количество стволов на руках у негров было на порядок меньше, и сами негры были на порядок менее борзыми.

Вернемся к текущей ситуации в Америке и посмотрим на такой не чудный город, как .

Из Википедии : "Детройт занимает первое место как самый разрушенный город США. Вдобавок к массовому исходу белого населения, афроамериканцы ввели традицию, которая распространилась и на другие города — так называемая «Ночь Дьявола». Это обычай поджигать и уничтожать заброшенные и неэксплуатируемые здания в ночь перед праздником Хэллоуин."

Совсем Не Чудный Город! Население на 90% состоит из негров, по сути, это один большой проект «Пруитт-Айгоу» с населением в 600-700 тыс. человек. Ситуация в целом пока не столь ужасная только потому, что федеральное правительство дотирует город на сумму около 100 млн долларов в год! (цифры ), ну и в целом Америка пока способна кормить негров (пособия, продовольственные карточки, благотворительность) за счет колониальных налогов (краденые ресурсы мира и труд китайцев).

В связи со снижением колониальных налогов и деградацией паразитарной системы перераспределения Америка потеряет возможность поддерживать минимальный уровень жизни негров. На них начнут экономить в первую очередь. Представьте себе, что Трамп выполняет свое обещание прекратить федеральное субсидирование городов убежищ (sanctuary city). Одновременно происходит рост на 50-100% стоимости дешевой еды, бухла, шмотья, коммуналки и бензина, притом что социальные пособия не изменятся или вырастут незначительно.

Это легко может произойти при сокращении поступления колониальных налогов, и даже без сокращения, если Трамп за счет роста стоимости ресурсов, девальвации доллара и импортной пошлины перераспределит часть колониальных налогов от негров в сторону производителей.

Сколько пройдет недель, прежде чем организованные вооруженные банды негров от тридцати до трехсот человек, на древних, как яйца мамонта пепелацах начнут делать набеги на окружающие белые поселки и города? Набеги с целью разграбить магазины, торговые центры, автозаправки, захватить еду, бухло, деньги, топливо и белых рабов (для выкупа, работы и развлечения). Это хорошо еще, если не сразу дойдет до захвата белых в качестве еды.

Я думаю, что 10-20 недель. Не больше. За это время они разграбят и сожрут все, что смогут внутри города и массово пойдут на белые пригороды.

Но ведь Детройт — это не особенно уникальная черная территория для Америки. Порядка четверти населения Нью-Йорка, составляют негры, компактно живущие в нескольких районах. По сути, это еще три-четыре Пруитт-Айгоу с общим населением 2-3 млн человек. И кроме этого, еще несколько десятков черных районов в крупных городах Америки, и несколько сот небольших черных городов в южных штатах.

В связи с особенностями менталитета, _все_ крупные однородные общины негров быстро и одновременно деградируют до уровня Пруитт-Айгоу и начнут жить с грабежей окружающей территории. Это как минимум несколько сот преступных анклавов разного размера. «Правильные» негры быстро сбегут с этих территорий.

Когда начнутся образовываться черные анклавы, война, вокруг них, будет идти между четырьмя группами населения:

"Черные", включая "черных" испаноговорящих. Они составляют примерно 15-20% от активного населения (без пенсионеров). Но в местах столкновений их будет от 30% до 90% населения.

Мексиканцы. Примерно 10-15% от активного населения. Хотя не все из них настолько криминализированы и асоциальны как негры, но они , пожалуй, более организованы. В местах столкновений их будет от 30 до 70%.

Белые Реднеки. Примерно 30-40% от активного населения. Но в местах столкновений, будут представлять меньшинство 5-40% населения.

Белые либералы (ПиАрАсы в плохом и в хорошем смысле слова) примерно 25-30% от активного населения. И как борцы самое дерьмо из всех. Для негров и латиносов это будет просто мясо. В городах, вокруг черных анклавов будут представлять меньшинство в 30-45% от населения.

Причем эти группы будут воевать все против всех. То есть либералы и реднеки будут биться друг с другом почти так же ожесточенно как и с цветными. Белые реднеки, которые локально будут являться разобщенным меньшинством, будут сбегать, отстреливаясь, из зачумленных штатов.

(Расовый состав по штатам можно посмотреть : "Партнёров нужно знать в лицо: расовый состав населения в штатах США, 2010." Думаю, что за 7 лет количество латиносов значительно увеличилось.)

У черных и латиносов есть организованные банды и картели, есть политические организации, такие как BLM, очень организованы черные мусульмане. Причем сейчас уже действует множество так называемых мега-банд, способных выставить более 10 000 бойцов. Всего в Америке насчитывается примерно 33 тысячи активных преступных группировок. У белых реднеков тоже есть свои группировки, например, ку-клус-клан, общества любителей стрельбы, байкеры, масонские ложи, но эти организации в основном действуют в "белых" штатах или там, где локально проживает белое большинство. В черных штатах, и вокруг черных анклавов черные и мексиканцы будут хотя как-то организованы и сбиты в банды, а белые реднеки будут относительно разобщены.

Бесспорно, что белые реднеки имеют преимущество в меткой стрельбе по тарелочкам. Только вот в городских джунглях на коротких дистанциях скорострельность оружия замечательно компенсирует плохую меткость. При столкновении белого (чемпиона своей деревни в стрельбе по тарелочкам) и черного отморозка, который с трудом попадает в стену сарая, но у которого три-четыре трупа за спиной, очень часто победит черный отморозок. В критический момент у него даже на секунду палец на курке не тормознет.

Многие черные прошли через армию, полицию, национальную гвардию и ЧВК. Они будут шмалять вполне прилично. Многие черные прошли через десятилетия разборок между бандами. Шмалять будут косо, но легко и много.

Таким образом, рассчитывать на то, что героические народные мстители из реднеков, четкие чемпионы в стрельбе по тарелочкам помогут справиться с негритянскими анклавами слишком наивно.

Может быть, в среднем реднеки храбрее, умнее и вообще почти супермены. Но черные, сбитые в банды, будут бить там, где будут чувствовать свою силу. И разбегаться по подвалам, притворяться мирными бомжами там, где против них будет действовать превосходящие силы армии или организованные отряды реднеков.

Перемножать на ноль бунтующие черные анклавы придется армии и национальной гвардии. Но американская армия уже давно предпочитает воевать с помощью ракет, дронов, бомб и ослов с золотом. Ослов с золотом там посылать будет отдельно некуда, да и не будет уже золота. Артиллерией, бомбами и ракетами тоже всех не уничтожишь. Значит, правительство будет пытаться сгонять в одно место большое количество солдат и брать за счет численного превосходства, обученности и бронетехники.

Не вылезая из танков и вертолетов невозможно зачистить крупные городские анклавы. Негров, в таких анклавах невозможно "победить". Они просто не явятся на войну. В крайнем случае, шмальнут с подвала из РПГ в бочину проезжающего БТР. Уничтожить анклав, можно только очищая дом за домом, отстреливая негров и отправляя их в лагеря, и сразу взрывая и разравнивая территорию. Даже для очистки Детройта ("население" будет 100-200 тыс. человек и территория, на которой раньше был почти двухмиллионный город) потребуется полгода-год времени, несколько десятков тысяч бойцов, огромное количество строительной техники. Потери (по американским понятиям) будут запредельными. Но проблема ведь в том, что эти анклавы возникнут везде и одновременно. В масштабах страны зачистить их будет невозможно. В армии не найдется достаточного количества обученных бойцов, желающих рисковать жизнью в городских джунглях. И опять же большая часть негров просто разбежится с зачищаемых территорий и прикинется мирными безработными неграми, а затем переберется в другие анклавы или вернется "домой".

На плотную блокировку всех анклавов у Америки не будет времени, сил и средств. Это должны быть задействованы десятки миллионов людей, которых нужно кормить и вооружать. Нужны огромные (и довольно бесполезные) фортификационные работы. К тому же за счет коррупционной составляющей все эти линии блокпостов будут дырявыми.

Ядерное или химическое оружие против своих одичалых сограждан Американцы применять не будут. Не потому, что они слишком добрые и гуманные. А потому что большая часть населения склонна к самоубийству (путем либерастии, толерастии и педерастии).

Кроме того, в некоторых случаях лекарство хуже самой болезни и если Америка уничтожит 20% своего населения химическим оружием, это ей не поможет, она не сможет сохраниться как единое государство. У нее при этом будет разрушена экономика и общество. В любом случае, к этому прибегнут, только когда поймут, что остальные способы не помогают. То есть когда станет уже слишком поздно.

Интересный момент. Первоначально "население" черных Пруитт-Айгоу начнет уменьшаться. Оттуда будут сбегать мало-мальски приличные негры. Но после того как пойдет встречный белый террор и начнут убивать негров (без определенного места жительства и работы) со следующими оправданиями:

- "Чтобы он завтра не убил моих детей";

- "Я знаю, что он бандит";

- "Потому что он нигер";

- "Я должен отомстить за свою жену";

- "Они все совершенно бесполезны",

начнется обратный процесс, негры будут спасаться от белых на территории неподконтрольных анклавов, тем самым увеличивая их население. Туда же будут массово сбегать негры из трудовых лагерей (лагерей смерти).

Организовать эффективную экономику на лагерном рабском труде негров невозможно. Не существует довольно большой потребности в эффективном и неквалифицированном труде, чтобы можно было загрузить рабской работой 10-20% населения. Негры категорически будут против отправки в лагеря, против работы в лагерях и будут массово саботировать работу и убегать из лагерей. Расходы на отлов, содержание, насилие к труду и охрану негров в трудовых лагерях (фактически в лагерях смерти) окажутся неподъемными для депрессивной (а потом и разрушенной) экономики.

Вывод (промежуточный): Любой отдельный бунт в каком-либо черном городе будет довольно легко подавлен, теоретически даже вероятно будет перемножить на ноль население целого района, но массовое, системное обнищание черного населения, криминализация и выход из-под контроля большей части крупных однородных цветных общин, создаст неразрешимую проблему для Америки. Черные анклавы выступят катализаторами разрушения близлежащих городов и территорий, таким образом, что фактический вред для экономики намного превысит долю данных анклавов в территории или населении Америки.

Вместе с тем, если ситуация фактической гражданской войны между белыми и черными была бы единственной проблемой, то к разрушению государства она не привела бы. Просто в Америке через несколько лет резко снизилась бы доля цветного населения. К сожалению, для Америки, в ситуации системного кризиса, вызванного отсутствием колониальных налогов, «фактор черных анклавов», будет только одной из многих проблем, хотя и самой яркой и кровавой. конечно, он очень важен, так как это делает ситуацию в Америке уникальной. Нигде в мире в «развитых» странах не существует столь огромного слоя хронически асоциальных людей. Но основной проблемой для Америки будет являться все-таки произошедшее фактическое уничтожение собственной промышленности (экономики) и колоссально огромное количество паразитов.

Часть III

Поэтому к ранее указанным проблемам я хочу показать еще одну проблему, с которой столкнется Америка при уменьшении суммы получаемых колониальных налогов. Это проблема городских негро-гейских паразитических агломераций. И в первую очередь город БОСВАШ.

Справка из Википедии: В длину Босваш, представляющий собой цепь городов, протянулся на 750 км по Атлантическому побережью через Бостон, Нью-Йорк, Филадельфию, Балтимор до Вашингтона. В этом регионе, площадь которого составляет только 3 % территории страны, проживает порядка 45 млн человек, что составляет почти 14 % населения США. Здесь сосредоточено около 25 % промышленных предприятий США

При рассмотрении его как паразитической агломерации есть смысл исключить Бостон, как наиболее белый и промышленный город и добавить Атланту, с его черным и бедным населением.

При этом сам Нью-Йорк городишко вообще замечательный. Около 9 млн население. Из них белые только 33%. Около 25% негры, остальные азиаты и латиносы. К тому же около 10-15% взрослого населения идентифицируют себя как ЛГБТ. В целом по всему Босвашу белое население составляет около 50%, четверть негры, остальные латиносы и азиаты.

В википедии скромно написано, что промышленность Нью-Йорка составляет важную, но, к сожалению, постоянно сокращающуюся часть экономики города и гордо отмечено, что в переработке продовольствия занято аж 19 тыс. человек. Я думаю не ошибусь, если сделаю вывод, что в Нью-Йорке в производстве занята статистически не значимая величина населения. В остальных городах агломерации эта доля конечно больше и локально, конечно, есть белые районы с заметным количеством населения, занятого в производстве. Но в целом этот Босваш, эта часть Америки – это заповедник непуганых креаклов, радужных гей-паразитов, самых прогрессивных слоев населения Америки и Мира. Базовый регион почти для всех крупнейших банков, финансовых корпораций, глобальных промышленно-торговых групп, масса университетов, государственные структуры. То есть, за редким исключением, сплошь и рядом абсолютные, махровые, бесполезные дармоеды и тунеядцы.

Вернемся теперь к ситуации, когда Америка потеряет возможность собирать колониальные налоги. Вот в этой можно посмотреть расходы федерального бюджета на эту чудную агломерацию – около одного миллиарда долларов в год. Это дотации на инфраструктуру и социалку. Значит, чуть что - и огромное количество чиновников и работников инфраструктуры остается без зарплаты.

Огромная часть населения (читаем негры) живет на пособиях и продуктовых карточках. При снижении доходов государства на них начнут экономить. Причем номинальные выплаты могут остаться прежними, но реальные снизятся значительно, вероятно в разы.

Огромное количество пенсионеров. Мы все прекрасно знаем, куда они пойдут, как только вскроется, что все пенсионные фонды банкроты. На помойки они пойдут, за продуктами.

Ну и нужно понимать, что Уолл-Стрит - это сам по себе большой, постояннодействующий механизм по (мошенническому) привлечению капиталов в страну (один из видов получаемых колониальных налогов). В случае обрушения этих схем (например, при гиперинфляции доллара начнется бегство из Нью-Йоркских хедж фондов) обрушение жизненного уровня средне-богатых уродов будет колоссальным.

В общем и целом, при отрезании страны от колониальных налогов или даже сильном и резком их сокращении большинство паразитов Нью-Йорка лишится своих зарплат, бонусов, пенсий и пособий и, кстати, лишится возможности обслуживать кредиты. Большая часть остальных жителей города, которые оказывают паразитические услуги паразитам (те самые собачьи парикмахеры, стригущие собачек финансового брокера) так же потеряют доход. Для многих ситуация из нищей перейдет сразу в ситуацию голодной смерти, для многих из ситуации относительного богатства перейдет в ситуацию полной нищеты.

В этих каменных джунглях у людей не будет возможности заработать деньги даже на временных и подсобных работах. При этом значительная часть людей (черные в первых рядах) подастся в откровенную махновщину и криминал. Уличные бои, в ходе которых придется уничтожить примерно треть населения города, совершенно не улучшат инвестиционный климат данной территории.

Следом под откос пойдет абсолютно вся местная экономика:

= Рестораны, бары и ночные клубы, которые резко станут никому не интересны;

= Музеи, библиотеки и театры, которые останутся без посетителей;

= лавочки, магазины и торговые центры, которые быстро будут разграблены неграми и латиносами;

= инфраструктура города, которая встанет в отсутствии финансирования;

= логистические транспортные компании, которым некому и нечего будет везти;

= банки, биржи, финансовые и страховые компании, которые будут банкротиться один за другим или со всем скарбом и коллективом сбегать за границу.

И так далее и тому подобное. Этот процесс будет идти по нарастающей и взаимно усиливаться. Снижение местных налогов, сборов и коммунальных платежей будет приводить к дальнейшему разрушению управляемости территории, безопасности и коммунальной инфраструктуры. В какой-то момент даже компании и производства, экономически не завязанные на этот регион, например, глобальные айти-компании, не смогут нормально работать в условиях разваливающейся инфраструктуры и террора на улицах и, следовательно, те, у кого будет возможность, сбегут в другие регионы и/или за границу.

По спирали проблемы будут только накручиваться и накручиваться.

В условиях растущей криминальности, разваливающий логистической и торговой системы, а также тотального снижения покупательной способности, начнутся трудности с поставками продовольствия. Частным компаниям нет смысла везти продовольствие в регион, где его могут разграбить и где его некому купить. Следовательно, вопросы доставки и распределения продовольствия полностью перейдут под управление федеральных структур и армии.

Плотно заселенная территория с населением в 45 млн человек требует огромного количества еды каждый день. (Это, для сравнения, примерно одна треть населения России).

То есть придется с нуля отстраивать схему государственной поставки огромного объема грузов из внутренних сельскохозяйственных районов. Причем заплатить фермерам за это продовольствие вероятно будет нечем, вопрос может идти о каком-то варианте продразверстки. Если правительство сможет найти ресурсы (продовольствие, технику, водителей, охрану, топливо), каждому чиновнику, кто этим будет заниматься, можно при жизни ставить памятник нерукотворный. Я думаю, что это будет невозможно.

Очевидно, что большая часть людей будет пытаться сбежать из этого обреченного, проклятого места. Америка, как известно, это страна мигрантов, то есть крыс, которые в поисках лучшей жизни бросили свою родину. Как только на новой родине запах дерьма перебьёт запах легких денег, они тут же постараются сбежать из этого рая, ставшего адом.

Часть американцев будет ломиться в порту на всевозможные суда, которые решат заниматься вывозом новых бешенцев. В порту будут продавать билеты за валюту (за доллары будут давать в морду), за золото, драгоценности, черные трансплантологи будут предлагать билеты для всей семьи за одну-две почки, вербовщики будут предлагать билеты за договор в армию на десять –двадцать лет, кто-то будет продавать своих детей в обмен на билеты. В общем, весело будет. Американцам очень повезет, если европейские страны или международные организации займутся целенаправленным вывозом людей в Европу. Это, кстати, очень улучшит демографическую ситуацию в стареющей Европе.

Другая группа людей будет стремиться во внутренние районы страны. Будут ходить слухи: «Там реднеки уже очистили города от негров», «Там много еды», «Там можно найти работу», «Там правительство уже формирует армию» и т.д. Сбиваясь в группы и отстреливаясь от бандитов, а иногда и сами занимаясь грабежами, люди будут пешком и на машинах уходить на восток в белые внутренние штаты.

Ну и далее увеличиваем проблемы. Голод между безработных и никому не нужных прогрессивных, креативных гей-паразитов возникнет не только в агломерации Босваш. Примерно в такой же ситуации окажется агломерация СанСан (Калифорния) с населением больше 20 млн человек. Несколько меньшая часть негров там успешно компенсирована гораздо большей долей латиносов. Ну и далее везде… Агломерация Большого Чикаго, агломерации Детройта и множества других аналогичных образований. Более 70% населения страны проживает на территории менее 12% площади страны. В Америке огромное количество таких территорий, заселенных неграми и гей-паразитами, которые одновременно по всей стране станут никому не нужны. Собственно, следовательно никто не будет проводить вышеуказанную войсковую операцию по спасению Босваша от голода. Аналогичные проблемы будут идти по всей стране, решить проблемы всех этих гей-паразитических агломераций будет просто невозможно. Поэтому на них просто махнут рукой, пытаясь спасти людей хотя бы там, где это реально.

Любителям вспоминать Великую Депрессию, говорящим «раз тогда все закончилось замечательно, то и в другой раз все будет хорошо», стоит подумать над следующими фактами:

1) Прежде только, население тогда было 122 млн человек - сейчас 325-335 млн человек (это с нелегалами)

Понятно, что голод будет даже не на порядок, а на порядки сильней.

2) Смутно подозреваю, что практически весь прирост населения пришелся на городское население. В связи с этим опять же накормить их (даже если вдруг такое дурное желание возникнет) будет объективно невозможно.

3) Бегство черных с юга в крупные города, сильно увеличилось как раз в тридцатые. Опять же уверен, что весь прирост черного населения пришелся на города. Это сильно улучшает там криминогенную обстановку.

4) Проблема латиносов в 30-е годы почти отсутствовала. Сейчас это четверть населения и во многих местах 70-90% населения.

В общем, любителям говорить, что Америка справится с новым кризисом так же легко как с великой депрессией, стоит помнить, что тогда они справились едва-едва, с огромным количеством умерших от голода людей и только за счет того, что ограбили весь мир в ходе второй мировой войны. Сейчас демографическая, экономическая ситуация на много сложней и уровень разрушения реальной экономики не сравним с тридцатыми годами.

Часть IV

Вернемся к рассмотрению ситуации в целом по стране.

На фоне фактической гражданской войны, снижения общегосударственных доходов и проблем с обеспечением продовольствием городских агломераций, начнется сепаратистское движение в штатах:

- По экономической линии. Ресурсно-избыточные штаты и бюджетно-профицитные штаты (в первую очередь Калифорния, Аляска, Техас, вероятно другие сланцевые штаты) будут стремиться отделить свое личное счастье от государственного;

- По политической линии. Либерально-Паразитические штаты будут стремиться отделиться от "фашисткой" политики Вашингтона (в первую очередь Калифорния, Гавайи, Нью-Йорк и городские агломерации восточного побережья). Этот процесс станет необратимым, если Вашингтон применит ядерное или химическое оружие против своих городов.

- По расовой линии. Белые штаты, быстро зачистив у себя незначительные черные анклавы, начнут спасать Америку и отправят оккупационные отряды на зачистку черных анклавов в зачумленных штатах. И как параллельный процесс, белые штаты, вместо спасения зачумленных штатов, будут выстраивать оборону, чтобы не допускать на свою территорию банды негров.

Именно в этот момент, губернаторы белых сельскохозяйственных штатов начнут массово посылать в пеший эротический тур федеральные власти и отказывать им в предоставлении продовольствия и других ресурсов. Многие из них будут видеть свою цель в спасении местного населения. Поэтому по границам штатов будут выстраиваться оборонительные линии, вывоз ресурсов из штата будет запрещен, черные анклавы будут жестоко зачищаться. Бешенцев из паразитических и черных регионов не будут встречать с распростёртыми объятиями, для большинства реднеков это будут уроды, которые довели страну до разрушения (так и есть) и теперь прибежали жрать их хлеб. Часть этих козлов будут отправлять в трудовые лагеря (фактически на положении рабов) и заставлять работать за еду, многим винтовку в зубы и вперед на фронт борьбы с черным беспределом.

Любые деструктивные процессы (массовые бунты и создание черных анклавов, уничтожение населения с помощью химического оружия, сепаратистские движения в штатах, колоссальный рост расходов на армию и полицию, на тюрьмы, лагеря) будут усиливать общее негативное состояние экономики Америки и уменьшать ее способность собирать колониальные налоги. Процесс будет идти по самоусиливающейся спирали.

Очень скоро территория, контролируемая белыми, сократится до внутренних республиканских (красных) штатов и там будет образованна новая аграрная сверхдержава WASP Америка.

В идущей гражданской войне армия будет активно использоваться для удержания под контролем стратегически важных городов, портов, военных баз, атомных и гидроэлектростанций. С ее помощью будут зачищаться черные анклавы, обучаться новые отряды самообороны реднеков, обеспечиваться снабжение продовольствием и эвакуация населения из городских агломераций.

В случае если в ходе распада страны будут убиты президент и лица, которые могут его легально заменить, то возможен массовый переход военно-морских сил, а также военных размещенных за рубежом, под юрисдикцию иностранных государств.

В случае гибели президента, сохранить на этой территории подобие единого федерального правительства будет очень сложно, гораздо более вероятно, что территория распадется на несколько новых псевдогосударственных образований. С большой долей вероятности между ними потом начнется война за легкодоступные ресурсы, за гидроэлектростанции, за возможность добывать металлолом, за рабов, за продовольствие, для спасения от черных и массу разных других причин,

Промышленность WASP Америки

Как было указанно выше, в агломерации Босваш сосредоточено 25% промышленности Америки. Понятно, что в остальных агломерациях и штатах, которые попадут под разрушение, также находится не менее 25-40% промышленности. То есть в новой счастливой WASP Америке (если ее удастся сохранить) изначально будет не более 50% текущего промышленного потенциала Америки. Далее, вычеркиваем из промышленности:

= все заводы, которые производят ставшие ненужными вещи: сложные станки и оборудование, самолеты и ракеты, атомную промышленность, сложное вооружение, теслу (горе креаклов будет непереносимо), процессоры то есть все, что слишком сложно и безуспешно для простой аграрной сверхдержавы;

= также вычеркиваем все заводы, которые работают на привозном сырье и/или комплектующих с большой долей дальней кооперации (с иностранными корпорациями и с заводами, ранее расположенными в умерших гей-паразитических агломерациях);

= заводы, которые для своей работы требуют огромного объема сырья и/или выпуска продукции, например гигантские нефтезаводы, или гигантские химические заводы.

Все это будет сначала законсервировано, а потом и разграблено. И что остается в сухом остатке? Местные заводики по переработке сельхозпродукции, местные мастерские по починке сельхозтехники и автомашин, свечные заводики, полукустарная перегонка бензина, небольшие заводы по изготовлению ручного огнестрельного оружия и патронов, угольные шахты (с рабами), плантации сахарного тростника (с рабами) и т.д. т.п. Все просто, аграрно, патриархально.

Слегка заброшенные и тщательно разграбленные цеха заводов невозможно будет восстановить уже даже через несколько месяцев. Это если представить себе, что доблестные реднеки с помощью химического оружия перебьют все население «зачумленных» территорий и спустя полгода, вернут под контроль всю территорию бывших Соединённых Штатов Америки.

В этой новой стране уже будет физически разрушено 50-70% былого промышленного потенциала. А остальное будет невозможно запустить в связи с отсутствием производств полного цикла, отсутствием квалифицированных инженеров и рабочих, отсутствием спроса и необходимости. Это будет дорога в один конец. Без многотрилионных внешних вливаний восстановить все это будет невозможно и, в общем-то, уже никому не нужно.

Несколько слов об энергетики новой сверхдержавы

Атомные электростанции будут работать до тех пор, пока будут топливные элементы. Затем все будет законсервировано или брошено. Вполне вероятны технологические катастрофы по образцу Фукусимы или Чернобыля, вызванные изношенностью оборудования или низкой квалификацией оставшегося персонала.

Гидроэлектростанции станут самым ценным ресурсом (вполне вероятно, что за них будут идти войны). Вокруг гидроэлектростанций будут формироваться новые примитивные "промышленные" территории.

Газовые электростанции, работающие на газе сланцевых месторождений, проработают один-два года. Это в том счастливом случае, если не будут взорваны газотранспортные сети. Впоследствии будут работать только те станции, газ на которые подается с действующих "классических" скважин. И, скорее только, только если расстояние не слишком большое.

Угольные электростанции сохранятся только в местах добычи угля. Потребность в электроэнергии на аграрных территориях, будет настолько мала, что поддерживать работу больших электростанций и далеко возить уголь будет совершенно бессмысленно.

Естественно, что речь идет только об электростанциях в реднековских районах, там, где сохранится определенный порядок и власть.

И пару слов о сельском хозяйстве аграрной сверхдержавы Новая WASP Америка

Как известно, американское сельское хозяйство - одно из наиболее высокопроизводительных в мире. Буквально 3-4% населения кормит всю страну и еще поставляет огромное количество продовольствия на мировой рынок. Казалось бы, уж еды, по крайней мере, будет вдоволь, и все, кто доберется до аграрных районов, будут сыты и довольны.

Но и тут есть нюансы... Вся эта красота обеспечивается огромной энерго и ресурсоемкостью американского сельского хозяйства. Гмоошная хрень выращивается с применением огромного количества всякой химии и с использованием большого количества техники.

Часть этого промышленного обеспечения будет уничтожена при указанном выше распаде промышленности. Соответственно, урожайность через несколько лет упадет в разы. Ну а вместо техники будет использоваться труд рабов (белых или черных). Кроме того, ГМО-культуры не дают здорового потомства и если в ходе распада будет утеряна возможность выращивать и распространять между фермеров ГМО-семена, то возможна ситуация жесточайшего дефицита качественного посевного материала.

Учитывая хороший климат, трудолюбие и квалификацию фермеров, а также резко сократившееся население, голода скорее только удастся избежать, но изобилия продуктов точно не будет.

В хорошем позитивном варианте это будет жизнь, похожая на жизнь американских первопоселенцев в глубине страны в середине девятнадцатого века. Аграрная сверхдержава, без малейших мыслей о мировом господстве. Территории те же, уровень технологического развития будет схожим, уровень развития сельского хозяйства тот же. Вместо диких краснокожих племен, будут дикие чернокожие племена. Функции прибрежных промышленно развитых штатов, будет выполнять Канада.

Ну а в плохом варианте это будет конгломерат из нескольких десятков агрессивных государств, которые будут постоянно воевать между собой. Тогда жизнь, технологический уровень и уровень сельского хозяйства будет больше похож на Германию в 15-16 веках. Вершиной технологии в этих государствах, будет способность сделать новый самогонный аппарат.

Таким образом, еще раз сделаю вывод: После прохождения определенной точки невозврата (и пройти ее будет довольно легко) Америка, все более ускоряясь, понесется под откос. Днище будет найдено в виде аграрной сверхдержавы, расположенной на площади современных срединных штатов Америки. Самостоятельное восстановление высокоразвитого промышленного государства будет абсолютно невозможно. Если в остальном мире не начнутся схожие процессы глобального разрушения и войн, то WASP Америка безнадежно отстанет от остальных стран мира. Возможно, она будет похожа на северную Аргентину с ракетами.

Часть V

Для России этот процесс в целом был бы непременно положительным, так как ликвидация любым способом паразитической части системы (глобального мира) резко улучшит состояние оставшейся, здоровой части системы.

И я был бы готов купить семечки, сесть и внимательно смотреть на этот "цирк с конями", если бы не одно «Но». Ядерное оружие!

Если бы добрые инопланетяне прилетели, посмотрели на всю эту ересь и с помощью большой мегапушки сделали бы аккуратный кратер от Тихого до Атлантического океана - это был бы, непременно, понятный, разумный и гуманный поступок. Но это невозможно, и наличие ядерного оружия у Америки резко все усложняет.

Представьте себе следующую картинку:

= на территории бывшей Америки образуется несколько десятков хохлостанов, с населением от одного до тридцати миллионов человек;

= Не менее 70% населения этих хохлостанов потомственные патологические русофобы;

= Их будут глобально или локально накручивать, что в разрушении «Великой Америки» виноват Путин и «русские хакеры»;

= У половины этих хохлостанов окажется ядерное оружие вместе со средствами межконтинентальной доставки, с техническими специалистами способными произвести запуск, и высшими офицерами, имеющими полномочия на обход системы блокировки от случайного запуска;

= В пяти, в трех, в одном из хохлостанов к власти приходит совершенно на всю голову отмороженный человек;

= Например, в Святом Мормонском Княжестве Юта к власти придет молодой проповедник со взором горящим, который объяснит единоверцам, что у него было очередное посещение господа. И господь указал ему, что во всем виноват Путин, и что их святая обязанность его покарать, после чего все верные мормоны будут забраны в царство небесное. И надо безотлагательно запустить все тридцать имеющихся боеголовок по крупным городам России.

= Или, например, МакКейн во главе какой-нибудь Чикагской конфедерации штатов. Предчувствуя скорое отбытие в адский котел, он вполне способен отдать самоубийственную команду на пуск ракет.

Страшная ведь картинка. Вот следовательно я не готов радоваться возможной дезинтеграции Америки, и хочу пожелать товарищу Трампу успехов и удачи в его трудном безнадежном деле, не болеть, не кашлять, и, главное, не ездить в Даллас.

Часть VI

Понятно, что два плюс два сложить нетрудно. Поэтому «информированные американские элиты» непременно знают и правильно оценивают этот сценарий. Возможно поэтому в Америке не принято обсуждать такое развитие событий. В некоторых случаях это может даже быть вредным для здоровья. Хорошей иллюстрацией может служить судьба независимого кинематографиста Дэвида Кроули. Он был убит после выпуска концептуального трейлера фильма «Gray State» («Серое государство»), сюжет которого, описывает примерно схожий сценарий разрушения страны. Вероятно, тот факт, что ему удалось собрать нужную для съемок фильма сумму, кому-то сильно не понравился.

А, кстати, сам трейлер может служить отличной красочной иллюстрацией к этой статье.

Какие я хотел бы подчеркнуть следствия того, что данный сценарий является очень очевидным.

Не существует планов Америки:

- по осознанному проведению гиперинфляции доллара, замены доллара на «амеро», дефолта по государственному долгу. С большой вероятностью такие действия могут запустить сценарий, описанный в статье и следовательно слишком опасны;

- по выделению американского технологического кластера в пределах доктрины Монро, который якобы проще охранять и окучивать. Сейчас Америка собирает налоги со только мира, выделение отдельного кластера со снижением налогов в разы (без Китая, Азии, России) объективно не позволит обеспечить минимальный уровень жизни паразитического населения;

- по захвату, демократизации Саудовской Аравии, безвозмездному получению их нефти. Такие действия, с одной стороны, разрушат существующую нефтедолларовую валютно-финансовую систему, с другой стороны, вызовут критический рост цены нефти. Совместное действие этих факторов может вызвать кризис. Более того, даже война с Ираном может начаться только в том случае, если военные и политики смогут убедить друг друга, что в первые же часы войны будут взяты под контроль ракетные пусковые установки, побережье персидского залива, и небо над Ираном. Таким образом, чтобы нефтедобыче арабских стран в заливе был бы нанесен минимально возможный вред;

- по войне с Китаем. Для Америки война с Китаем – это выстрел себе в желудок. В ходе такой войны Америка лишится поступления огромного количества колониальных налогов в виде безвозмездно получаемых дешевых китайских товаров, кроме того, сброс трежерис и отказ Китая от использования нефтедоллара, вызовет коллапс американской валютной системы.

Так же и по тем же причинам не существует планов иных государств и элитных групп на разрушение валютной системы Нефть-Доллар, развязывания серьезной войны в Юго-Восточной Азии или Персидском заливе. Даже для тех государств, которые потенциально могли бы получить выгоду от исключения паразитической составляющей из глобальной системы распределения труда и ресурсов (то есть для России и Китая), процесс разрушения и последующий перестройки мира слишком рискован. Данные варианты вероятно рассматриваются, но не думаю, что кто-то рискнет стать инициатором.

Есть обоснованное предположение, что избрание Трампа является своеобразным ответом на осознание Америкой, обозначенной в статье проблемы. И Трамп с помощью методов, указанных в «Клизма от доктора Трампа. Семь путей лечения Америки» или с помощью методов в «Император Дональд Первый Вжухинатор», будет пытаться исправить ситуацию и снизить зависимость страны от колониальных налогов. Хотя я считаю, что время уже упущено, и снизить уровень жизни в стране, вернуть стране конкурентоспособность уже невозможно.

Единственный приемлемый вариант для американских элит — это максимально долгое сохранение существующего статус-кво. Девиз «Kick the can down the road» («Пинать банку вниз по дороге») должен стать новым государственным лозунгом страны и должен печататься на долларах вместо устаревшего «The god we trust». Максимально долго Америка будет стараться перекладывать свои проблемы «на завтра» и одновременно экспортировать кризис в другие страны мира, постепенно превращая их в фэйлед стэйт по образцу Ливии, Сирии, Греции и Украины.

Естественно, что никто не знает, что произойдет раньше — полная деградация мировой экономики, которая может продолжаться еще десятилетия или одно из событий, вызывающее описанный кризис в Америки. Поэтому безуспешно спрашивать: «Когда рухнет Америка?» Это может быть завтра, может быть через год, и не исключен вариант, когда и спустя десять лет Америка продолжит показывать свой знаменитый фокус «Все вокруг в дерьме... а посередине я во всем белом».

Станислав Безгин

