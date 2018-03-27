Со следующей недели, 2 апреля, украинцы уже смогут выбирать себе врача — терапевта, педиатра или семейного доктора. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что Минздрав утвердил порядок выбора врача, который предоставляет первичную медицинскую помощь, информирует svodka.net.

«Уже со 2 апреля украинцы могут свободно выбрать своего врача: терапевта для взрослого, педиатра для ребенка или семейного врача для всей семьи, при условии что выбранное ими заведение уже подключено к системе «Электронное здоровье». Подписывая декларацию с выбранным врачом, вы сообщаете государству через Национальную службу здравоохранения (НСЗУ), что деньги за ваше обслуживание должны поступать именно в это медучреждение. Поэтому декларация действительно является формой заявления. Ее нужно переподписывать: право действует до тех пор, пока вы не решите сменить своего врача», — пишет Минздрав.

Любой украинец имеет возможность выбирать врача в любом медицинском учреждении, независимо от места регистрации или проживания. Также подчеркивается, что подключение учреждения к системе «Электронное здоровье» важно — планируется, что там будут храниться все данные пациентов.

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