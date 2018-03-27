Управляющая торгово-развлекательным центром "Зимняя вишня" в Кемерово Надежда Судденок сказала, что двери кинозалов ТРЦ не закрывали на время сеансов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Судденок рассказала, что пожарную сигнализацию в ТРЦ последний раз проверяли 14 февраля Скриншот: Телеканал РБК / Facebook Женщину подозревают в нарушении требований безопасности при оказании услуг. Суд продлил срок ее задержания до 72 часов. Продлен также срок задержания технического директора "Зимней вишни" Георгия Соболева.По словам Судденок, одна из сотрудниц ТРЦ рассказала ей, что услышала хлопок и увидела столб огня – вспыхнула поролоновая куча. Управляющая сказала, что здание могли поджечь подростки "разных национальностей", которые в последнее время часто посещали ТРЦ. Судденок отметила, что они были разного возраста, "ходили группами по семь-восемь человек". Управляющая добавила, что в связи с этим сотрудники ТРЦ часто вызывали полицию.Она заявила, что двери кинозалов ТРЦ не закрывали на время сеанса. По словам Судденок, там автоматические магнитные замки. Управляющая не исключает, что двери могли закрыться из-за неисправности.Судденок рассказала, что пожарную сигнализацию в ТРЦ последний раз проверяли 14 февраля.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека, есть пропавшие без вести. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.Очевидцы пожара сообщали, что в одном из залов кинотеатра была заблокирована группа детей, которых привела посмотреть мультфильм учительница.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.Президент РФ Владимир Путин, прибывший в Кемерово, назвал причинами трагедии преступную халатность и разгильдяйство.По этому делу задержали пять человек: технического директора компании – собственника здания, арендатора помещения, в котором, предположительно, находился источник возгорания, сотрудника и руководителя организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранника, который не включил сигнал тревоги, когда возник пожар. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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